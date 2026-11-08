Em confronto direto na parte alta da tabela, o Vila Nova venceu o Criciúma por 1 a 0 na noite deste sábado, 7, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Marquinhos Gabriel, logo no início do primeiro tempo.

O resultado consolida o time goiano na terceira posição, em um duelo onde ambas as equipes já entraram em campo com lugar garantido na faixa de acesso.

Eficiência goiana define o placar

O confronto começou a ser decidido cedo. Aos 11 minutos da etapa inicial, Marquinhos Gabriel balançou as redes para o Vila Nova, aproveitando assistência de Janderson.

A partir daí, o cenário tático do jogo se desenhou com o Criciúma, comandado por Umberto Louzer, retendo mais a posse de bola (61%), mas esbarrando na forte marcação dos donos da casa.

A equipe de Guto Ferreira, mesmo com apenas 39% de posse, foi muito mais incisiva: finalizou 14 vezes ao longo da partida, contra apenas três tentativas dos visitantes.

Jogo truncado e cartões na etapa final

O segundo tempo foi marcado por substituições de ambos os lados, sem alterações no placar. O Criciúma, que já havia precisado mexer no time aos 9 minutos do primeiro tempo com a entrada de Jhonata Robert Alves da Silva na vaga de Nicolas Godinho Johann, tentou buscar o empate, mas exigiu apenas uma defesa do goleiro Helton Leite em toda a partida.

Do outro lado, o goleiro Airton precisou intervir duas vezes para evitar um prejuízo maior para os catarinenses. O clima na reta final rendeu três cartões amarelos para o Criciúma (Eduardo Biasi, Romarinho e Marcelo Hermes) e um para o Vila Nova (Higor Meritão).

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Vila Nova chega aos 66 pontos e ocupa a 3ª colocação na tabela. Contando este jogo, a equipe soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos pela competição. Já o Criciúma permanece com 62 pontos, na 4ª posição, registrando três vitórias e duas derrotas no recorte recente.

Ambas as equipes já estavam com lugar na faixa de acesso (acesso direto ou playoff) matematicamente garantido antes mesmo de a bola rolar.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, 14: o Vila Nova visita o Fortaleza, enquanto o Criciúma recebe o Novorizontino.