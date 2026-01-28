A Série B do Brasileirão, diferente da primeira divisão, começa em uma data mais “comum”, em comparação aos calendários dos outros anos. O campeonato começa no dia 25 de março e está marcado para terminar em 28 de novembro, incluindo a pausa para a Copa do Mundo de 2026.

A competição vai iniciar junto dos campeonatos regionais, como a Copa do Nordeste, Copa Sul/Sudeste e Copa Verde. No calendário da CBF, a previsão da entidade é que teremos um alívio entre os jogos, com no máximo nove datas de meio de semana.

A grande mudança no calendário também alterou quando esses clubes entram na Copa do Brasil. A maioria dos times da Série B entram na na Fase 2 do torneio, que terá jogos disputados no modelo único até a Fase 5, quando entram os clubes da primeira divisão. Ou seja, são três jogos em que as equipes da segundona sofrem o risco de serem vítimas de zebras, já que elas farão partidas únicas, em estádios adversários.

A CBF ainda não divulgou o calendário completo da competição, com datas, horários e rodadas da Série B.

Caras novas e velhos conhecidos

Depois dos rebaixamentos e acessos no fim de 2025, a Série B tem 8 novas equipes. Os times que subiram da Série C foram: Ponte Preta, conquistando o primeiro título nacional de sua história, Londrina, Náutico e São Bernardo. Já os clubes rebaixados da primeira para a segunda divisão foram: