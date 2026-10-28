O Goiás venceu o Ceará por 2 a 0 na noite desta terça-feira, 27, no estádio Castelão, em Fortaleza, em partida válida pela 35ª rodada do Brasileiro Série B. O confronto, que se encaminhava para um empate sem gols, foi decidido nos acréscimos do segundo tempo, premiando o volume ofensivo e o controle da equipe visitante durante os 90 minutos.

Domínio visitante e gol que não valeu

Mesmo atuando fora de casa, o Goiás ditou o ritmo do jogo. A equipe comandada pelo técnico Mozart terminou a partida com 67% de posse de bola e 20 finalizações totais, sendo 11 no alvo. Do outro lado, o Ceará, do técnico Daniel Paulista, tentou responder, mas acertou a meta adversária apenas quatro vezes em suas 16 tentativas. O time mandante também cometeu mais faltas e terminou o duelo com quatro cartões amarelos, contra apenas um do adversário.

No segundo tempo, o Ceará chegou a balançar as redes por volta dos 18 minutos, mas o lance não foi validado e o placar permaneceu inalterado. Buscando o triunfo, o Goiás fez substituições estratégicas, incluindo a entrada de Rodrigo Soares aos 16 minutos da etapa final, alteração que se mostraria crucial para o desfecho do confronto.

Decisão nos acréscimos

A insistência esmeraldina deu resultado nos instantes finais da partida. Aos 47 minutos do segundo tempo, Cadu abriu o placar após receber assistência de Rodrigo Soares. Sem dar tempo para a reação dos donos da casa, o Goiás ampliou logo em seguida. Aos 50 minutos, Cadu marcou o seu segundo gol no jogo, fechando o placar em 2 a 0 e recebendo cartão amarelo na sequência.

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Situação na tabela e próximos jogos

Com este resultado, o Goiás está em 9º colocado na classificação, com 52 pontos em 35 jogos. Contando este confronto, a equipe soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos na competição. Já o Ceará está em 16º colocado, estacionado nos 43 pontos, com um balanço de duas vitórias, um empate e duas derrotas em sua sequência recente de cinco partidas.

As duas equipes voltam a campo na próxima segunda-feira, dia 02, pelo Brasileiro Série B. O Ceará visita o Athletic-MG, enquanto o Goiás atua como mandante contra o CRB.