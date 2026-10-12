O Goiás foi cirúrgico na noite deste domingo, 11, e venceu o Operário-PR por 2 a 0, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com gols de João Paulo Ferreira Lourenço e Luiz Felipe Clemente de Almeida, ambos na etapa inicial, a equipe visitante garantiu os três pontos e ultrapassou o adversário direto na tabela de classificação.

Eficiência define a vantagem

O confronto começou com o Operário-PR buscando impor seu ritmo como mandante, terminando a partida com 58% de posse de bola e 13 escanteios a favor contra nenhum do adversário. No entanto, foi o Goiás quem demonstrou precisão. Aos 16 minutos do primeiro tempo, João Paulo Ferreira Lourenço abriu o placar para os visitantes.

Pouco depois, aos 31 minutos, Luiz Felipe Clemente de Almeida ampliou a vantagem, definindo o 2 a 0 antes mesmo do intervalo. O time comandado pelo técnico Mozart precisou de apenas seis finalizações totais no jogo, sendo três no alvo, para construir o resultado.

Volume ofensivo esbarra na defesa

Na tentativa de reverter o cenário, o técnico Alberto Valentim promoveu mudanças no Operário-PR ainda na primeira etapa, com as entradas de Vinícius Diniz Dall Antonia, Aylon e Índio. Ao longo do duelo, os donos da casa somaram 17 finalizações, mas apenas três acertaram o gol defendido por Tadeu, que registrou três defesas na partida.

Do outro lado, o goleiro Vagner fez uma intervenção. O jogo também foi marcado por 31 faltas totais, com dois cartões amarelos aplicados para a equipe paranaense, recebidos por Paraiba e Maguinho no primeiro e segundo tempo, respectivamente.

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Cenário na Série B e próximos compromissos

Com o resultado, o Goiás chega a um balanço de três vitórias nos últimos cinco jogos, alcança os 48 pontos e assume a 9ª colocação na tabela. O Operário-PR, que soma apenas uma vitória em suas últimas cinco partidas, permanece com 48 pontos, mas cai para o 10º lugar.

Na sequência da competição, o Operário-PR volta a campo no sábado, 17, quando visita o América-MG. Já o Goiás joga no dia 19, recebendo o Náutico.