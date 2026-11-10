A opção do Náutico por utilizar uma formação alternativa e antecipar o período de descanso de parte de seus atletas na reta final do Campeonato Brasileiro Série B provocou forte insatisfação nos bastidores de concorrentes diretos. O revés por 3 a 0 diante do CRB, no Estádio dos Aflitos, gerou protestos públicos de representantes de Atlético-GO e Goiás, que brigam diretamente na tabela da competição nacional.

O que disseram os dirigentes de Atlético-GO e Goiás

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, manifestou contrariedade com a escolha tomada pela cúpula do clube pernambucano e solicitou uma intervenção preventiva por parte da entidade máxima do futebol brasileiro para edições seguintes do torneio.

“A atitude do Náutico apequena uma grande instituição que é o Náutico. Por uma decisão de um dirigente. Isso desmoraliza o campeonato, é desrespeitoso para a credibilidade do campeonato. A CBF precisa criar alternativas para coibir isso no futuro. O futebol tem que ser decidido dentro do campo. Espero que a CBF busque ter alternativas para que não estrague o campeonato no futuro”, afirmou Adson Batista em entrevista coletiva pós-jogo.

Qual foi o posicionamento da comissão técnica esmeraldina

Pelo lado esmeraldino, o treinador Mozart também se pronunciou a respeito da decisão alvirrubra de entrar em campo desfalcada de peças titulares após garantir a permanência matemática na divisão de acesso.

“A gente sempre bate na tecla da seriedade, do compromisso e da honestidade. O futebol é uma grande ferramenta de tudo isso. Muitas crianças e famílias assistem. Quando acontece uma situação como essa, a gente perde uma oportunidade de ser exemplo. Vou fechar meu comentário nisso, não quero entrar muito por não estar lá”, declarou Mozart, técnico do Goiás.

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Os rivais goianos chegam à 38ª rodada da Série B, a última da competição, com chance de se classificar aos playoffs do torneio. Os dois times têm 58 pontos, mas o Goiás fica em 7º por ter 17 vitórias, equanto o Atlético-GO, com 15, fica em 8º. Na última rodada, o Dragão enfrenta o Cuiabá em casa, que não briga por mais nada. O Esmeraldino visita o Sport, em Recife, que também não tem mais projeções no torneio.