A Série B chega a sua última rodada com fortes emoções em todas as pontas da tabela. Título, vagas nos playoffs de acesso e a luta contra o rebaixamento serão definidos com a realização da 38ª rodada , que começar nesta quarta-feira, 11, e termina no sábado, 14.

A rodada será aberta com apenas uma partida na quarta, entre Londrina e Náutico, em que os dois times já não brigam por mais nada. Enquanto o Tubarão já está rebaixado para a Série C, o Timbu não almeja mais nada na tabela.

No sábado, as outras nove partidas irão definir o rumo da competição. Todos os jogos começarão ao mesmo tempo, às 16h30 (horário de Brasília). Confira os cenários da última rodada da Série B.

Jogos da última rodada

Londrina x Náutico

Ponte Preta x Operário

São Bernardo x Athletic

América-MG x Avaí

Fortaleza x Vila Nova

Atlético-GO x Cuiabá

Criciúma x Novorizontino

Sport x Goiás

CRB x Ceará

Juventude x Botafogo-SP

Briga pelo título

Já garantido na Série A de 2027, o Novorizontino chega como o líder da competição na última rodada, com 70 pontos. O Juventude, segundo colocado com 68 pontos, é a única equipe que ameaça o título do clube paulista.

Com uma diferença de dois pontos entre as equipes, o Tigre precisa de uma vitória simples contra o Criciúma, fora de casa, para assegurar a taça. Um empate também deve garantir que o troféu vá para Novo Horizonte, já que, mesmo que o time gaúcho vença o Botafogo-SP em casa e empate em número de pontos, a diferença no saldo é de 11 gols.

Então, o Juventude torce pela derrota do Novorizontino, enquanto precisa da vitória contra o Botafogo-SP. O triunfo também seria fundamental para assegurar a segunda colocação e a vaga direta de acesso, que está ameaçada pelo Vila Nova, terceiro colocado com 66 pontos.

Playoff de acesso

Mesmo ainda com chances de alcançar a vaga direta, o Vila Nova já está garantido nos playoffs da Série B. Criciúma e Fortaleza, ambos com 62 pontos, também já asseguraram suas vagas. A disputa está aberta pela sexta colocação colocação e a última vaga nos playoffs. CRB, Goiás e Atlético-GO, todos com 58 pontos, disputam a classificação.

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O CRB recebe o Ceará e depende de uma vitória simples para manter a sexta colocação. A equipe alagoana tem uma vantagem de oito gols de saldo para o Goiás. Já a equipe goiana vai precisar torcer por um tropeço do rival e vencer o Sport, na Ilha do Retiro.

Já o Atlético-GO vai enfrentar o Cuiabá em casa e vai precisar secar os dois adversários para tentar alcançar a última vaga.

Luta contra o rebaixamento

Na parte final da tabela, falta apenas uma vaga para ser definida, com dois times tantando escapar do rebaixamento. O Ceará, com 43 pontos, se complicou após perder para o América-MG e chega à rodada final precisando de pelo menos um empate contra o CRB para garantir a permanência.

Já o Avaí, com 40 pontos, torce pela derrota do Vozão e precisa vencer o já rebaixado América-MG, fora de casa, para se manter na segunda divisão. O clube catarinense leva vantagem no saldo de gols contra os cearenses, com -9 contra -12.