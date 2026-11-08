O Juventude superou o Cuiabá por 2 a 1 na noite deste sábado, 7, na Arena Pantanal, em partida válida pela 37ª rodada do Brasileiro Série B. Em um confronto onde os donos da casa tiveram maior volume ofensivo, o goleiro Jandrei foi o grande destaque ao realizar 10 defesas. A vitória visitante foi selada no segundo tempo, com participação direta de jogadores que saíram do banco de reservas.

Vantagem visitante e empate em gol contra

O primeiro tempo foi marcado por um Cuiabá que buscou o ataque, terminando o jogo com 53% de posse de bola e 19 finalizações totais. No entanto, quem abriu o placar foi o Juventude. Já nos acréscimos, aos 52 minutos da etapa inicial (45+7′ da cronologia oficial), Gabriel Pires balançou as redes para colocar a equipe visitante em vantagem antes do intervalo.

Na volta para a segunda etapa, o Cuiabá chegou ao empate aos nove minutos. O gol, no entanto, não foi marcado por um jogador da equipe mandante: Fabio lima, do Juventude, marcou contra o próprio patrimônio, igualando o marcador na Arena Pantanal.

Substituições decisivas e paredão no gol

A resposta do Juventude veio do banco de reservas. Aos 16 minutos, o técnico Maurício Barbieri promoveu as entradas de Juan e Mandaca nas vagas de Fabio lima e Marcos Paulo, respectivamente. A alteração surtiu efeito imediato: apenas três minutos depois, aos 19, Mandaca deu a assistência para Juan marcar o segundo gol da equipe gaúcha.

Atrás no placar, o Cuiabá continuou pressionando e exigiu bastante do sistema defensivo adversário. Ao todo, o time mandante acertou 10 finalizações no alvo, mas viu o goleiro Jandrei trabalhar de forma decisiva, contabilizando 10 defesas na partida.

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Nos acréscimos, o Juventude ainda chegou a ter um gol anulado após revisão do VAR. O jogo também foi marcado por sete cartões amarelos, sendo quatro para o Cuiabá e três para o Juventude.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Juventude chega a 68 pontos e segue na 2ª colocação da Série B. A equipe, que já estava com lugar na faixa de acesso (acesso direto ou playoff) matematicamente garantido antes deste jogo, amplia sua sequência invicta para cinco partidas na competição, somando duas vitórias e três empates.

Já o Cuiabá, que também já estava com a permanência matematicamente garantida e livre do rebaixamento, estaciona nos 47 pontos, no 13º lugar, e amarga sua quinta derrota consecutiva no campeonato.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, 14: o Cuiabá visita o Atlético-GO, enquanto o Juventude recebe o Botafogo-SP.