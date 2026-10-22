O ex-atacante e treinador Jorge Veras faleceu nesta quinta-feira, 22, aos 67 anos, em Fortaleza, vítima de complicações de um câncer de pâncreas. Revelado pelas categorias de base do clube cearense, o profissional construiu uma carreira consolidada no futebol nacional nas décadas de 1980 e 1990.

Veras também atuou pelo rival Ceará e pelo Ferroviário, onde foi vice-artilheiro do Campeonato Cearense de 1983 ao anotar 26 gols. Anos depois, atuou pelo clube na Série C de 1992, onde foi o artilheiro da competição.

Por que Jorge Veras ficou conhecido como ‘Homem Gre-Nal’?

O jogador alcançou repercussão no cenário brasileiro durante sua passagem pelo Grêmio entre 1987 e 1988. No clube tricolor gaúcho, ele recebeu o apelido de “Homem Gre-Nal” logo em sua estreia no clássico contra o Internacional, quando balançou as redes duas vezes. Com gols marcantes nas edições do Campeonato Gaúcho daquele período, tornou-se peça decisiva para a torcida gremista.

O triclor gaúcho prestou sua homenagem a Veras e destacou a impotância da sua passagem na equipe. “É com profunda tristeza que lamentamos o falecimento de Jorge Veras. Conhecido como Homem Grenal, ele marcou época vestindo o nosso manto e deixou seu nome na história do Tricolor. Desejamos força e expressamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos neste momento de dor”, diz a nota do Grêmio.

Como foi a atuação de Veras como treinador e na base?

Após encerrar a carreira dentro dos gramados, Veras dedicou mais de duas décadas à beira do campo e ao processo de desenvolvimento de atletas. Durante nove anos, coordenou trabalhos nas categorias de base do Fortaleza.

Como treinador de equipes profissionais, esteve à frente de elencos como Ferroviário, Floresta e 4 de Julho, equipe pela qual conquistou título estadual no Piauí.

Em suas redes sociais, o Fortaleza lamentou a morte do ex-técnico e jogador. “Seu trabalho, dedicação e compromisso com o desenvolvimento de jovens jogadores deixam um legado que permanecerá na história do Fortaleza e na trajetória de tantos atletas que tiveram suas vidas impactadas por sua atuação”, disse o clube.

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O velório de Jorge Veras será no Centro de Treinamento Felipe Santiago, sede do Floresta, a partir das 11h dessa quinta. O sepultamento acontecerá à tarde, às 16h30, no Cemitério São João Batista, também na capital cearense.

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