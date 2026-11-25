O treinador Alex de Souza, ídolo como jogador de Palmeiras, Cruzeiro e Coritiba, aceitou um acordo para treinar o Ceará em 2027. Segundo o ge, o agora ex-técnico do Athletic-MG assinou um contrato até o fim da temporada seguinte.

Na última temporada, o Vozão brigou contra o rebaixamente para a Série C, mas se salvou na última rodada. No próximo ano, o clube cearense disputará, além da segunda divisão do Brasileirão, o Campeonato Cearense, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste.

Com o Athletic, Alex venceu 13 vezes em 42 partidas e terminou a Série B na 13ª colocação. Na temporada, o ex-meia também comandou o Operário, por apenas quatro jogos. O técnico também teve passagens pelo sub-20 do São Paulo, pelo Avaí e pelo Antalyaspor, da Turquia.

Recentemente, o nome de Alex foi citado na chamada máfia das licenças liderada pelo ex-jogador argentino Alejandro Mancuso, na qual o ex-Flamengo teria vendido diplomas falsos a personalidades do futebol brasileiro. Em entrevista à PLACAR, o treinador esclareceu o episódio.

Em crise financeira, o Ceará nomeou Israel Portela como o seu novo diretor de futebol para 2027. O clube deve anunciar a contratação de Alex nas próximas horas.