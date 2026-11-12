O técnico Juan Pablo Vojvoda aceitou a missão de comandar o Fortaleza sem receber salário na reta final do Campeonato Brasileiro Série B. O treinador explicou a decisão de retornar ao clube cearense sem garantias de vínculo longo, com foco exclusivo na disputa do acesso à Série A.

Motivos do retorno sem exigências financeiras

“Eu quero ajudar a subir o Fortaleza. E não quero discutir questão financeira”, afirmou Juan Pablo Vojvoda em entrevista à TV Leão, canal do clube. O treinador destacou que conhecia as dificuldades econômicas da instituição e preferiu não negociar valores contratuais diante do momento do clube.

Antes de aceitar o convite, Vojvoda chegou a recusar uma investida do clube cearense porque tinha como objetivo tirar um tempo de descanso após sair do Racing, da Argentina. Entretanto, o técnico afirmou que algo “movimentava o coração”.

“Eu pensava em descansar quando teve a primeira comunicação com o clube, eu manifestei isso. Na segunda também. Mas sempre estava na minha cabeça e no meu coração… Algo movimentava dentro do meu coração. Não sei como estou aqui novamente. Uma decisão racional, talvez, era ficar em casa, tranquilo”, disse Vojvoda.

Identificação e incômodo pessoal

Com o passar dos dias, o incômodo de não ajudar o Fortaleza na reta final da Série B falou mais alto. Vojvoda também ressaltou que recebeu ligações frequentemente pedindo para que ele assumisse a equipe nos últimos jogos da competição.

“Mas passavam os dias e eu me sentia com incômodo de não poder ajudar o Fortaleza. Eu me manifestava com os que me ligavam. ‘Professor, precisamos de você’. E eu não podia não ouvir esse chamado. Eu entreguei muito ao Fortaleza, mas o Fortaleza também me entregou muito. Sou grato com o clube, com os funcionários, com as pessoas da cidade. É uma mensagem de união”, afirmou o treinador.

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Vojvoda admitiu que estava com saudade do dia a dia no clube, tratado como “casa” por ele. O técnico aproveitou para agradecer o carinho dos torcedores que o receberam no aeroporto em sua chegada e dos funcionários do Fortaleza em sua reapresentação no Pici.

“Estou de volta à minha casa. Uma casa como o Pici, que teve algumas mudanças, mas está cada dia mais bonita. Tinha saudade do Pici, do dia a dia, principalmente das pessoas que estão comigo. Isso, para mim, tem um valor muito alto. Quanto à recepção, foi maravilhosa. É uma coisa que a torcida do Fortaleza me mostrou em outras oportunidades e volta a surpreender por esse carinho das pessoas”, destacou.