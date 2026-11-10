O Atlético-GO iniciou a venda de ingressos para o confronto decisivo diante do Cuiabá, válido pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com a meta de contar com apoio expressivo no Estádio Antônio Accioly neste sábado, 14, a diretoria estabeleceu bilhetes antecipados a preços populares a partir de R$ 10.

As entradas antecipadas custam R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia-entrada no lote promocional, válido até as 12h de sábado. O desconto de meia-entrada é estendido a torcedores com a camisa oficial do clube, além dos beneficiários previstos em lei.

Após o meio-dia da data do confronto, os ingressos sofrem reajuste nas bilheterias e passam a custar R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia-entrada promocional.

A comercialização pela internet já ocorre por meio dos canais oficiais do clube. Para os torcedores que optarem pela compra física ou pela retirada de gratuidades, o atendimento presencial nas bilheterias do Estádio Antônio Accioly começa nesta sexta-feira, 13, às 8h30, permanecendo em operação até o início do jogo.

O Dragão está em oitavo lugar na Série B, com 58 pontos, empatado com o Goiás, em sétimo, e com o CRB, em sexto, última posição da zona de playoffs de acesso. Precisa vencer o 13º colocado e torcer por tropeços para se classificar.