O Ceará conseguiu viabilizar um aporte financeiro para o departamento de futebol feminino e confirmou sua participação na segunda edição da Copa Maria Bonita, que será realizada em Recife (PE). O clube havia anunciado anteriormente a desistência do torneio em razão da alteração de datas para dezembro — período que não constava no planejamento orçamentário nem nos vínculos contratuais vigentes das atletas e da comissão técnica, originalmente previstos para encerrar em novembro.

Com o novo recurso assegurado, as Meninas do Vozão disputarão a competição nordestina de forma inédita. A confirmação ocorre poucos dias depois de o time alvinegro encerrar o Campeonato Cearense Feminino com o vice-campeonato, após decisão contra o Maracanã na última terça-feira, 17.

Datas, participantes e estrutura do torneio

A Copa Maria Bonita de 2026 está programada para acontecer entre os dias 14 e 23 de dezembro, em Recife, com entrada gratuita ao público em todas as partidas. A edição conta com apoio institucional da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), reunindo nove equipes — uma representante de cada estado da Região Nordeste:

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