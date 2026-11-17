Ceará e Maracanã entram em campo na noite desta terça-feira, 17, às 19h30, para disputar a grande final do Campeonato Cearense Feminino de 2026, na Arena Castelão, em Fortaleza. O confronto coloca frente a frente os dois finalistas da temporada estadual no principal palco esportivo do Ceará, marcando o retorno de uma decisão da modalidade ao estádio após a edição histórica de 2023, quando Ceará e Fortaleza decidiram o troféu no local.

A realização da partida na Arena Castelão reforça o momento de visibilidade e mobilização das torcidas em torno do futebol feminino no estado, consolidando o espaço das equipes locais nas principais praças esportivas da região.

Vitrine para a Copa do Mundo Feminina de 2027

Além do peso da disputa pelo título estadual, a decisão serve como parte do calendário de engajamento e preparação do Ceará visando a Copa do Mundo Feminina da Fifa de 2027, que será sediada no Brasil. A Arena Castelão está confirmada como uma das sedes oficiais do torneio mundial e receberá nove partidas da competição.

Para o secretário do Esporte do Ceará, Rogério Pinheiro, abrir as portas do estádio para a decisão estadual simboliza o fortalecimento da modalidade às vésperas do Mundial no país.

“Esse é mais um jogo feminino em que apoiamos nossas atletas e damos visibilidade à categoria. Estamos nos preparando para a Copa do Mundo Feminina Fifa 2027, e nada mais justo do que recebermos essa grande final do Campeonato Cearense Feminino, que promete ser um grande evento unindo os torcedores em um momento de celebração e apoio ao futebol feminino”, declarou.