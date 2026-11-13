O Internacional anunciou um reforço comercial importante para o departamento de futebol feminino às vésperas da decisão da Copa do Brasil. O clube gaúcho acertou com a GIROAgro para ocupar o espaço de patrocinadora máster do uniforme das Gurias Coloradas na partida de volta contra o Flamengo, marcada para este domingo, 15, às 16h, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Especializada na industrialização e comercialização de fertilizantes líquidos voltados ao aumento de produtividade agrícola, a empresa estampará sua marca na região frontal da camisa, posicionada abaixo da logomarca do fornecedor de material esportivo e do escudo colorado.

Expectativa de público e cenário da decisão no Beira-Rio

Para o confronto decisivo em casa, a diretoria alvirrubra projeta receber cerca de 25 mil torcedores nas arquibancadas. A capacidade máxima do Beira-Rio para a partida estará limitada a 30 mil lugares em função da logística de desmontagem da estrutura de um show programado para o sábado, 14, no estádio, e cinco mil colorados já confirmaram presença antecipadamente.

Dentro de campo, a equipe comandada pelo técnico Fred Constantino entra com vantagem confortável após vencer o duelo de ida por 3 a 1, no Rio de Janeiro. Com o resultado, o Internacional pode até perder por um gol de diferença que conquistará o título inédito da competição nacional. Caso o Flamengo vença por dois gols de saldo no tempo regulamentar, a definição da taça será levada para a disputa de pênaltis.