O Corinthians quitou na noite da última quarta-feira, 11, os salários atrasados do elenco feminino, com três dias de atraso em relação ao prazo legal. Integrantes do estafe do departamento de futebol masculino também tiveram seus vencimentos regularizados nesta quinta, 12. No entanto, os jogadores da equipe principal masculina continuam com os salários atrasados.

As remunerações referentes ao mês de outubro deveriam ter sido depositadas até o último sábado, 7, quinto dia útil de novembro. A justificativa da diretoria alvinegra esbarra na falta de fluxo de caixa suficiente para arcar com todos os compromissos registrados em carteira de trabalho (CLT) de forma simultânea. Profissionais do clube contratados como Pessoa Jurídica (PJ) também seguem sem receber no mês.

Além da folha salarial padrão, o clube acumula outras pendências financeiras diretas com seus atletas. No time feminino, ainda há o atraso no pagamento de premiações. Já no masculino, a dívida é mais extensa: os jogadores aguardam o acerto de férias, prêmios e três meses de direitos de imagem atrasados.

Os atrasos refletem a delicada situação financeira vivida pelo clube paulista, que registrou um déficit de R$ 278,7 milhões apenas nos sete primeiros meses de 2026. Atualmente, o Corinthians lida com cobranças na casa dos R$ 33,5 milhões relativas a transfer bans (punições da Fifa que impedem o registro de novos atletas). Para tentar resolver o problema e evitar uma suspensão que pode durar até um ano, a diretoria planeja utilizar parte dos recursos antecipados pela nova empresa gestora de venda de ingressos.

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A crise financeira se estende também aos acordos fiscais e judiciais. O Corinthians voltou a atrasar parcelas da transação tributária firmada com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Embora o acordo tenha reduzido a dívida com a União de R$ 1,2 bilhão para R$ 679 milhões, os débitos referentes às cotas atrasadas já somam R$ 26,15 milhões.

Paralelamente aos problemas fiscais, o clube foi notificado nos últimos dias com prazos rígidos para regularizar atrasos no Regime Centralizado de Execuções (RCE) e na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da CBF. Somados, os dois acordos exigem o pagamento de R$ 30 milhões em pendências.