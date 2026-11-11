O gerente de futebol do Corinthians, Júlio César, comentou a situação financeira do clube e evitou estabelecer datas para a regularização dos pagamentos em aberto com os jogadores. A manifestação ocorreu durante entrevista após o evento de lançamento do Campeonato Paulista de 2027.

Como Julio César avalia a postura do elenco

Durante a conversa com a imprensa, o dirigente destacou o profissionalismo do grupo diante das dificuldades orçamentárias enfrentadas pelo clube paulista.

“Não é uma situação tranquila, tanto de falar quanto de os atletas passarem por isso. Ninguém trabalha para isso. Mas, nesse momento, é difícil. Porque eu quero ressaltar o comprometimento de cada atleta que ali está, de não estar reclamando, de não estar de bico, de estar trabalhando”, afirmou Júlio César.

Quais são as medidas para quitar as pendências

O executivo ressaltou que a gestão alvinegra busca alternativas para regularizar as obrigações com os atletas, mantendo o diálogo com a presidência e o departamento financeiro.

“Assim que o presidente tiver, com certeza, os valores disponíveis, as pendências serão solucionadas”, afirmou o executivo, que admitiu que o cenário causa preocupação e concorda que quitar a dívida alivia o clima para o Corinthians.

“É óbvio que sim [causa preocupação]. Já conversamos sobre isso. É por isso que a gente tem que, o mais rápido possível, sanar essas pendências. Acho que, sanando essas pendências, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo. Mas vamos conversar com o presidente e o diretor financeiro, que está trabalhando para que isso seja resolvido o mais rápido possível”, completou Júlio César.