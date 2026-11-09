O atacante Yuri Alberto foi punido com dois jogos de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em julgamento realizado nesta segunda-feira, 9. Com a decisão da Quinta Comissão Disciplinar, o camisa 9 desfalca o Corinthians em confrontos decisivos na reta final do Campeonato Brasileiro.

Como foi o julgamento de Yuri Alberto no STJD?

O jogador foi penalizado com base em duas infrações do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), ambas registradas durante o clássico contra o São Paulo, disputado na Vila Belmiro. O atacante recebeu um jogo de suspensão pelo artigo 254, que fala em jogada violenta, devido à entrada em Ferreirinha.

O segundo jogo decorreu do enquadramento no artigo 258, que cita conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. A segunda punição foi motivada pelo chute na bandeirinha de escanteio ao deixar o gramado.

Quais partidas o atacante desfalcará na reta final?

Com a soma das penas fixadas pelo tribunal, o atleta não poderá entrar em campo nas próximas duas rodadas da competição nacional. O centroavante será ausência diante do Botafogo, na Neo Química Arena, e frente ao Atlético-MG, na Arena MRV. A volta de Yuri Alberto aos gramados está prevista para a penúltima rodada da competição.

A ausência do atacante se torna ainda mais pesada pelo momento que o Corinthians vive na competição. O clube é o atual 17º colocado na tabela, com 37 pontos. O Timão está a um ponto do Internacional, o primeiro time fora do Z4.