O Corinthians, que ocupa a zona de rebaixamento a quatro rodadas do fim do Brasileirão 2026, terá importantes desfalques na próxima partida diante do Botafogo, no dia 18 de novembro, na Neo Química Arena. Um deles é o meia argentino Rodrigo Garro, que sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do atleta, informou o Timão em boletim médico nesta quinta-feira, 5.

O capitão da equipe dirigida por Clarence Seedorf deixou o campo da Vila Belmiro chorando muito no empate em 0 a 0 com o São Paulo na última quarta, 5. O Corinthians não detalhou o grau da lesão de Garro, mas estiramentos costumam levar algumas semanas de recuperação, o que pode comprometer todo o restante de temporada do argentino.

Outro desfalque diante do Botafogo será o atacante Yuri Alberto, expulso no Majestoso.

Por outro lado, Seedorf espera contar com os retornos dos lesionados Gabriel Paulista, Raniele e Jesse Lingard. Matheuzinho, que cumpriu suspensão diante do São Paulo, também deve retornar à titularidade.

Nas últimas rodadas, o Corinthians, 17º colocado com 37 pontos, encara Botafogo (casa), Atlético-MG (fora), Grêmio (casa) e Remo (fora).

Confira o boletim médico sobre Garro

Nesta quinta-feira (05), o meio-campista Rodrigo Garro foi submetido a uma ressonância magnética após sofrer um trauma seguido de entorse no joelho direito no clássico entre Corinthians e São Paulo, na última quarta (04), na Vila Belmiro. O exame identificou um estiramento no ligamento colateral medial do atleta. O camisa 8 já iniciou a recuperação sob a supervisão do Departamento Médico do Clube.