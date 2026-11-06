A Conmebol rejeitou os documentos complementares enviados pelo Corinthians e manteve a recusa ao reconhecimento da licença europeia do técnico Clarence Seedorf. A decisão baseia-se nas normas do acordo de certificações firmado entre a entidade sul-americana e a Uefa.

A recusa da Conmebol impede que Seedorf atue oficialmente como treinador do Corinthians. Ou seja, o holandês fica proibido de assinar a súmula das partidas como técnico e outra pessoa com a licença autorizada pela entidade sul-americana assinará. As informações foram divulgadas inicialmente pelo Uol.

Para contornar a restrição e assegurar sua presença na área técnica durante os jogos, o clube estuda inscrevê-lo em cursos da CBF Academy para obter uma licença provisória. Seedorf seria inscrito como aluno do curso, não como técnico oficial.

Se isso acontecer, Seedorf não fica impedido de ir ao banco de reservas durante as partidas, comandar treinos e conceder entrevistas coletivas ao fim de cada partida. A restrição se dá apenas pela a atuação legal do treinador.

Qual a relação da Conmebol com a licença Uefa Pro?

Pelas diretrizes pactuadas entre as duas confederações, a validação automática da credencial Uefa Pro exige a comprovação de ao menos 36 meses de experiência como treinador principal em equipes de primeira divisão ou em seleções nacionais principais. Seedorf soma cerca de 27 meses nessas funções, período abaixo do índice regulamentar estabelecido.

O treinador trabalhou como técnico entre 2014 e 2019. Nesse período, dirigiu o Milan, da Itália, Shenzhen FC, da China, Deportivo La Coruña, da Espanha, e seleção de Camarões.

Como o Corinthians tentou recorrer da decisão?

Na tentativa de reverter o parecer inicial, o clube alvinegro encaminhou, com intermédio da CBF, comprovações sobre a participação do holandês no Conselho de Supervisão da Federação Holandesa e atividades como instrutor da entidade europeia. Contudo, a confederação continental considerou apenas a atuação direta à beira do campo em equipes de elite.