Aposentado do futebol profissional desde 2022, Jucilei da Silva optou pelo silêncio quase absoluto e pelo isolamento social. Dono de uma carreira consolidada com passagens de destaque por Corinthians, São Paulo, Seleção Brasileira e mercados com alto poder aquisitivo no exterior, o ex-volante de 38 anos viu sua transição para fora dos gramados ser abalada por um grande prejuízo financeiro. Vítima de um esquema de pirâmide financeira baseado em supostos investimentos em criptomoedas, o ex-atleta aplicou mais de R$ 32,2 milhões em um negócio fraudulento, revés patrimonial que redefiniu radicalmente sua rotina e o empurrou para uma rotina estritamente anônima.
A engrenagem da fraude e o bloqueio na Justiça
Os aportes de Jucilei começaram na reta final de sua trajetória esportiva. Em agosto de 2021, o volante transferiu os primeiros R$ 5 milhões para a Rental Coins, empresa pertencente a Francisley Valdevino da Silva, apontado pelas investigações policiais como o líder de uma organização criminosa que movimentou cerca de R$ 4 bilhões e atingiu 30 mil vítimas no país. Confiando nas promessas contratuais de rendimentos atípicos de 2,8% ao dia, o atleta injetou outros R$ 22,4 milhões em outubro daquele ano e encerrou os investimentos em dezembro com mais R$ 4,8 milhões, fruto da venda de um imóvel em São Paulo.
Com a derrocada da empresa e a subsequente condenação do operador financeiro a mais de 56 anos de prisão por fraudes milionárias, o patrimônio do ex-jogador desapareceu. Embora a empresa tenha chegado a confessar uma dívida originária na casa de R$ 29 milhões, oferecendo um terreno avaliado em R$ 12 milhões como caução insuficiente, a cobrança judicial foi remetida ao processo de falência da massa falida. Sem reaver quantias até o momento, os valores corrigidos da pendência já ultrapassam a barreira dos R$ 100 milhões em disputas que tramitam no Judiciário.
Processo movido por ex-NBA e a busca pelo anonimato
O prejuízo econômico desdobrou-se também em desgaste de relações pessoais. Jucilei passou a figurar no polo passivo de uma ação judicial movida pelo ex-jogador de basquete Lucas Bebê, com passagens pela NBA e pela seleção brasileira da modalidade. O ex-pivô alega ter ingressado na operação após intermediação e incentivo de Jucilei, amargando um prejuízo de R$ 2,5 milhões — montante que hoje supera R$ 3 milhões corrigidos. O processo segue sem conciliação e enfrenta barreiras operacionais, com oficiais de Justiça relatando dificuldades contínuas para localizar o ex-atleta em seus endereços para notificações formais.
A conjunção dos episódios alterou profundamente o comportamento de Jucilei. Conhecido historicamente pelo perfil comedido, o ex-meio-campista praticamente extinguiu sua presença pública: reduziu sua conta no Instagram a um perfil estático com apenas uma postagem, recusa entrevistas sobre o ocorrido e evita a tradicional convivência com antigos colegas após partidas comemorativas.
O contraste é evidente para quem construiu a estabilidade familiar atuando no futebol russo — onde defendeu o estrelado Anzhi ao lado de Roberto Carlos e Samuel Eto’o —, no Shandong Luneng, na China, e nos Emirados Árabes. Quando negociado pelo Corinthians em 2011 rumo ao Leste Europeu, o próprio atleta resumiu pragmaticamente suas escolhas de carreira: “É frio, mas com dinheiro no bolso. Sei que vou ficar um pouco esquecido, mas faz parte, tenho que fazer minha vida.”
Atualmente, Jucilei divide seus dias de forma discreta entre Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, sua cidade natal no Rio de Janeiro. Ao lado de um círculo restrito de amigos e familiares de longa data, dedica-se a auxiliar em empreendimentos locais do seu entorno e mantém a discrição como escudo, enquanto aguarda desfechos jurídicos que possam amenizar o impacto de um dos maiores golpes financeiros já registrados contra um esportista no país.