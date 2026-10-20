O Corinthians confirmou na noite desta terça-feira, 20, o encerramento do vínculo com o executivo de futebol Marcelo Paz. Em comunicado oficial publicado nesta noite, a diretoria alvinegra informou que a decisão foi tomada em comum acordo após reunião entre o profissional e o presidente Osmar Stabile.
O desligamento encerra um ciclo marcado pela tentativa de implementar no Parque São Jorge o modelo de gestão corporativa e processos de mercado que projetaram o dirigente nacionalmente durante sua trajetória no Fortaleza.
A aposta em perfil corporativo e reformulação
A contratação de Marcelo Paz ocorreu como resposta direta à demanda interna e externa por profissionalização dos bastidores do futebol alvinegro. Com a posse de Osmar Stabile na presidência, o clube buscava uma figura com estofo administrativo para intermediar a transição política e pacificar um departamento historicamente vulnerável à pressão de conselheiros e torcidas organizadas.
Ao desembarcar no CT Dr. Joaquim Grava, Paz assumiu a missão de atuar em três frentes principais:
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Adequação orçamentária: alinhar o teto da folha de pagamento à realidade financeira do clube, cortando contratos improdutivos e repactuando dívidas de curto prazo relativas a direitos de imagem;
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Critérios técnicos de contratação: estruturar o departamento de scout e mapeamento de mercado, reduzindo o peso da intermediação informal de agentes nas janelas de transferências;
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Profissionalização de processos: instituir rotinas corporativas de cobrança e governança interna nos níveis de comissão técnica e categorias de base.
As marcas da gestão: disciplina financeira versus urgência por resultados
Durante o período em que comandou a pasta, a passagem de Marcelo Paz ficou caracterizada por contrastes claros entre o rigor orçamentário e a exigência esportiva imediata típica do clube.
No balanço das ações institucionais, o executivo conseguiu impor limites em negociações salariais, evitando contratações de impacto que pudessem onerar o clube sem respaldo orçamentário. O período também foi pautado pela tentativa de blindar o vestiário das turbulências políticas do Parque São Jorge.
Por outro lado, o modelo de governança encontrou atritos recorrentes:
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Velocidade nas janelas: a postura metódica e a recusa em leilões financeiros geraram cobranças pontuais por reposições mais rápidas de peças no elenco principal;
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Ambiente político: a resistência de setores tradicionais do clube à centralização decisória de um executivo externo tensionou as relações institucionais em momentos de oscilação em campo;
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Desempenho esportivo: sem conquistas de peso para respaldar o discurso de planejamento de médio e longo prazo, o desgaste acumulado com a rotina de resultados acabou por reduzir a margem de manobra do departamento.
Transição e próximos passos
A nota oficial divulgada pelo Corinthians adotou tom protocolar e evitou detalhar divergências, limitando-se a registrar o consenso no término das atividades:
“O Sport Club Corinthians Paulista informa que, após reunião realizada entre o presidente Osmar Stabile e o Executivo de Futebol Marcelo Paz, as partes decidiram, em comum acordo, pelo fim do ciclo de trabalho do profissional junto ao Clube. O Corinthians agradece os serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua trajetória profissional.”
Com a vacância no cargo, a cúpula liderada por Osmar Stabile precisará definir de forma imediata o perfil do sucessor: se o clube insistirá no modelo de executivo de mercado ou se retomará uma configuração mais alinhada a dirigentes estatutários e com trânsito histórico nos corredores do Parque São Jorge.