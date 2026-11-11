O Lyon goleou a Juventus por 6 a 0 no final da tarde desta quarta-feira, 11, no Stadio Pozzo Lamarmora, pela quarta rodada da fase de liga da UEFA Women’s Champions League. Com atuação dominante desde a primeira etapa, a equipe francesa construiu o placar elástico com dois gols da atacante Marie-Antoinette Katoto — eleita a craque da partida —, além de tentos de Melchie Dumornay, Lily Yohannes, Korbin Albert e Wendie Renard.
Avalanche francesa define o jogo ainda no primeiro tempo
Depois de meia hora de forte marcação italiana em Turim, o Lyon encontrou o caminho para desmontar a defesa adversária em um intervalo de apenas nove minutos. Aos 31 minutos, Marie-Antoinette Katoto abriu o marcador. Pouco depois, aos 35, Jule Brand serviu a própria Katoto para ampliar a vantagem. Mantendo a pressão alta sobre a saída de bola da Juventus, o time visitante chegou ao terceiro gol aos 40 minutos, quando Tabitha Chawinga deu assistência para Melchie Dumornay balançar as redes antes do intervalo.
Gol anulado, goleada consolidada e cenário na classificação
Na volta dos vestiários, a Juventus promoveu trocas para tentar conter o ímpeto rival, mas seguiu envolvida pelo toque de bola francês. Katoto chegou a marcar o que seria seu terceiro gol aos 7 minutos, porém o lance acabou invalidado após revisão do VAR. Mesmo com as alterações na equipe para poupar peças — incluindo a entrada da zagueira brasileira Tarciane aos 30 minutos —, o Lyon manteve o ritmo ofensivo na reta final. Lily Yohannes anotou o quarto aos 35, Korbin Albert fez o quinto aos 40 e a capitã Wendie Renard fechou a conta nos acréscimos, aos 46 minutos.
A vitória leva o Lyon aos 10 pontos e à liderança isolada da competição europeia, sustentando campanha invicta sem nenhum gol sofrido. A Juventus permanece com 6 pontos e cai para a oitava colocação, figurando na zona de repescagem para o mata-mata. As duas equipes voltam a campo no próximo fim de semana pelos seus campeonatos nacionais: o Lyon recebe o Saint Malo no sábado, 14, às 14h, pela Première Ligue, enquanto a Juventus enfrenta a Inter de Milão fora de casa no domingo, 15, às 11h, pela Serie A Women. Pela Champions League, o time francês visita o Arsenal na quinta-feira, 19, às 17h, e as italianas recebem o OH Leuven na quarta-feira, 18, no mesmo horário.