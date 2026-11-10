A Copa do Brasil Feminina de 2026 terá uma final inédita entre duas forças tradicionais que chegam ao momento decisivo forjadas em confrontos dramáticos. De um lado, o Flamengo quebrou um jejum de dez anos sem disputar finais de âmbito nacional ao superar o Bahia por 3 a 2 no Luso-Brasileiro. Do outro, o Internacional carimbou o passaporte nos pênaltis diante do Red Bull Bragantino após empate em 3 a 3 no placar agregado. Os jogos de ida e volta ocorrem na quarta-feira, 11, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, e no domingo, 15, no Beira-Rio, em Porto Alegre.
Flamengo: redenção de Sandoval e quebra de tabu de uma década
A equipe comandada por Celso Silva chega à decisão impulsionada por uma carga de alívio e afirmação. O clube carioca não chegava a uma final nacional desde 2016, ano em que conquistou o Campeonato Brasileiro Feminino. A vaga na Copa do Brasil veio em uma semifinal eletrizante contra o Bahia: após o 0 a 0 na ida, em Salvador, as rubro-negras venceram a volta por 3 a 2, contando com um gol antológico de Núbia de trás do meio de campo e a redenção de Fernanda na Ilha do Governador.
O grande trunfo emocional do time da Gávea, contudo, atende pelo nome de Fabiola Sandoval. A atacante paraguaia de 27 anos passou dois anos afastada dos gramados devido a duas rupturas consecutivas do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo. Contratada em agosto após recuperar-se clinicamente, ela saiu do banco na semifinal para substituir a lesionada Cristiane e marcou o gol decisivo da classificação, aplicando a lei da ex contra o clube baiano.
O principal desafio da comissão técnica carioca para a ida está na recuperação física de peças essenciais. Cristiane deixou o gramado no sábado acusando dores no tornozelo, enquanto Monalisa Belém e Laysa também foram substituídas por desgaste. A experiência de lideranças como Jucinara e Fabi Simões segue como pilar de sustentação para impor o ritmo ofensivo pelos corredores.
Internacional: solidez de Barbieri e frieza cirúrgica de Caty
O Internacional desembarca na finalíssima ostentando a marca de equipe extremamente resiliente. No confronto de volta da semifinal, em Bragança Paulista, as Gurias Coloradas sofreram com a pressão do Red Bull Bragantino, viram a vantagem do 3 a 1 construída no Beira-Rio evaporar com a derrota por 2 a 0 no tempo regulamentar, mas mantiveram a serenidade na marca da cal para vencer por 5 a 4.
A campanha colorada consolidou dois nomes como símbolos de superação. Sob as traves, a goleira Gabi Barbieri cresceu nos momentos mais agudos da temporada, espalmando a cobrança crucial de Rafa Mineira na série de pênaltis, coisa que já tinha feito contra o Grêmio na primeira fase de mata-mata. Na frente, a atacante Caty confirmou o status de talismã absoluto do elenco: a jogadora converteu a quinta e derradeira cobrança em Bragança Paulista, repetindo com frieza milimétrica o que já havia feito nas fases eliminatórias anteriores contra o rival gaúcho e o Atlético-MG.
Taticamente, a equipe gaúcha aposta em um sistema de forte pegada defensiva comandado pelo trio de zagueiras Sorriso, Débora e Bianca e sustentado no meio-campo pela dinâmica de Julia Bianchi e Aninha. A velocidade de transição com Valéria e a presença de área da centroavante Sole Jaimes formam o contra-ataque que desafiará o sistema defensivo rubro-negro. Uma parte primordial da identidade deste time o Internacional é a importância dada às meninas da base do clube.
O peso da taça e o cenário do confronto
O embate entre Flamengo e Internacional coloca frente a frente dois projetos consolidados do futebol feminino do país que perseguem a primeira taça da Copa do Brasil em suas galerias. Enquanto o Rubro-Negro tenta coroar o retorno à elite das decisões nacionais com poder de fogo e momentos de superação individual, as Gurias Coloradas chegam blindadas pela capacidade de suportar cenários adversos fora de casa e decidir sob pressão máxima.