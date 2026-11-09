O defensor Danilo deu um passo decisivo em sua recuperação física nesta segunda-feira, 09, ao participar das atividades do Flamengo no Centro de Treinamento Ninho do Urubu. Ele foi a campo utilizando uma máscara de proteção facial moldada para a mandíbula, trabalhando com o elenco pela primeira vez desde a cirurgia.

O jogador estava afastado das atividades normais desde 11 de outubro, quando sofreu duas fraturas no rosto após um choque acidental com o goleiro Fábio, nos acréscimos da vitória rubro-negra por 1 a 0 diante do Fluminense, no Maracanã.

Danilo passou por procedimento cirúrgico reparador no dia 12 de outubro e cumpriu período de repouso absoluto antes de iniciar a transição física isolada.

O equipamento utilizado nos treinos foi planejado especificamente para proteger o queixo e a mandíbula em conformidade com as diretrizes regulamentares da Fifa, diminuindo o risco de novos traumas de impacto.

A resposta do defensor aos treinos com contato será monitorada diariamente pelo departamento médico e pela comissão técnica para definir quando ele terá condições de atuar nas rodadas finais da temporada.

O Flamengo, líder do Brasileirão, enfrentará o Athletico-PR em 18 de novembro, depois da Data Fifa.