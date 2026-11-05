Após a vitória do Flamengo sobre o Grêmio por 3 a 1, no Maracanã, o técnico Leonardo Jardim explicou as substituições realizadas durante a partida. O comandante esclareceu que as trocas ocorreram para controlar o desgaste físico dos atletas e evitar lesões musculares no elenco.

Por que Carrascal, Ayrton Lucas e Arrascaeta foram substituídos?

Durante a conversa com a imprensa, o treinador detalhou a situação física dos três jogadores e descartou problemas mais graves. “Carrascal estava com sobrecarga no adutor, Ayrton também estava sobrecarregado. Trocamos os dois no intervalo. Depois, o Arrascaeta sentiu uma fadiga. Tivemos que gerenciar os jogadores em campo. Foi somente porque os jogadores estavam com uma carga de mialgia. Não é lesão, mas eles falaram que sentiram a perna um pouco pesada”, afirmou Leonardo Jardim.

O treinador ainda destacou que preferiu não arriscar mantendo os nomes titulares e valorizou os nomes que entraram na partida por manterem o nível de competitividade no Flamengo. ”

Poderiam continuar, mas não queríamos pagar para ver. Porque uma lesão neste momento vai ser um mês. E acaba a temporada. Estávamos ganhando de 3 a 0. Colocamos dois jogadores competitivos, que têm trabalhado bem. A gente sabia que ele siam entrar e dar a competitividade que a equipe precisava”, completou.

Como fica a gestão física do elenco para a sequência?

A decisão da comissão técnica teve caráter preventivo, visando manter os atletas saudáveis para a reta decisiva do calendário. Com o resultado favorável construído diante da torcida, o time pôde dosar o esforço de peças importantes sem correr riscos desnecessários de contusões na temporada.

Jardim destacou que o duelo diante do Grêmio e o próximo, que será contra o Athletico-PR, são fundamentais na briga pelo título do Brasileirão. “Eu vou ser muito sincero, sei que existem várias opiniões. Para mim, esse jogo de hoje e o próximo são jogos muito importantes para conseguirmos nosso objetivo. Longe de mim pedir para os jogadores descansarem contra o Athletico… Temos oito jogadores pendurados. Nós, com menos oito, se não ganharmos, não vale a pena. Vamos perder uma vantagem. Temos que estar competitivos todos os dias. Se tivermos uma ausência ou outra contra o Palmeiras, contra Chapecoense, Coritiba, é isso. O grupo tem capacidade para resolver essa situação”, explicou.