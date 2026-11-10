A CBF oficializou a programação e os estádios das finais da Copa do Brasil Feminina entre Flamengo e Internacional. Apesar da campanha promovida por torcedores e influenciadores para que o jogo de ida acontecesse no Maracanã, a entidade confirmou a partida para o estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. A grande decisão ocorrerá no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.
O primeiro confronto está marcado para esta quarta-feira, 11, às 21h30 (de Brasília). O Luso-Brasileiro é a casa habitual da equipe feminina do Flamengo na temporada e foi o palco da classificação rubro-negra à decisão, com a vitória por 3 a 2 sobre o Bahia.
Já a partida de volta, que definirá as campeãs do torneio, acontecerá no domingo, 15, às 16h. O Internacional conquistou o direito de decidir o título diante de sua torcida após sorteio de mandos realizado na sede da CBF.
As duas equipes buscam a taça após campanhas consistentes. O Flamengo alcançou a final eliminando Liga São João, 3B da Amazônia, Fluminense e Bahia. A vaga veio após um empate sem gols na partida de ida e um triunfo por 3 a 2 no Rio de Janeiro.
Do outro lado da chave, o Internacional superou Grêmio, Coritiba, Atlético-MG e Red Bull Bragantino. Na fase semifinal, a equipe gaúcha empatou com o Bragantino por 3 a 3 no placar agregado e carimbou o passaporte para a decisão ao vencer a disputa por pênaltis.