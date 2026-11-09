O pai do atacante Rony, do Santos, foi assassinado na tarde desta segunda-feira, 9, no município de Terra Alta, região nordeste do estado do Pará.

Marigerson Barbosa Carneiro, de 72 anos, foi atingido por um golpe de faca na região do pescoço. A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe de saúde e encaminhada a um posto médico local, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

De acordo com o registro da Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 15h30 para atender à ocorrência na Rua Patrolino Bentes, no bairro Novo. Chegando ao endereço, os policiais efetuaram a prisão em flagrante da suspeita, identificada como Selma Soares Cordovil, de 48 anos.

A arma do crime — uma faca de aproximadamente 20 centímetros — foi apreendida no local. A mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil da região, que ficará responsável por investigar a motivação do homicídio.

Diante da tragédia, a diretoria do Santos emitiu uma nota de solidariedade e liberou Rony de suas atividades por tempo indeterminado, permitindo que o atleta permaneça junto aos familiares pelo período que julgar necessário. O clube manifestou profundo pesar e colocou-se à disposição para prestar todo o auxílio burocrático e psicológico.

Para agilizar o deslocamento até o Pará, Rony contou com a ajuda do companheiro de clube, Neymar, que emprestou seu avião particular ao atacante. Em carta aberta, Rony expressou profunda tristeza com a perda e agradeceu o suporte que tem recebido.

“Quero expressar minha gratidão ao Santos Futebol Clube, à comissão técnica, especialmente ao professor Cuca, e a todos que demonstraram carinho. Meu agradecimento especial ao Neymar, pela generosidade e disponibilidade em oferecer seu avião para nos ajudar neste momento, possibilitando o deslocamento da minha família”, declarou o jogador, finalizando o comunicado com uma mensagem de fé e citação bíblica para honrar a memória do pai.

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Confira o pronunciamento de Rony

Hoje recebi uma das notícias mais difíceis da minha vida: o falecimento do meu pai.

Recebo esse momento com profunda tristeza e dor no coração, mas permaneço firme na fé, confiando que Deus é o nosso sustento e que Ele nos dará força para atravessar essa difícil caminhada.

Quero expressar minha gratidão ao Santos Futebol Clube, à comissão técnica, especialmente ao professor Cuca, e a todos que demonstraram carinho, compreensão e solidariedade desde que receberam a notícia.

Meu agradecimento especial ao Neymar, pela generosidade e disponibilidade em oferecer seu avião para nos ajudar neste momento, possibilitando o deslocamento da minha família.

Obrigado também a todos os amigos, familiares e pessoas que estão se manifestando em oração e oferecendo apoio a mim e à minha família.

Neste momento, meu desejo é estar ao lado dos meus familiares, honrar a memória do meu pai e encontrar forças para seguir em frente.

Sigo firmado na fé, porque sei que Deus está conosco mesmo nos momentos mais difíceis.

“O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido.” (Salmos 34:18)

Que Deus conforte o nosso coração.

O que diz o Santos

O Santos Futebol Clube se solidariza com o atleta Rony e toda sua família neste momento de dor decorrente da morte de seu pai.

O jogador foi liberado na tarde desta segunda-feira para estar com seus familiares.

O Clube lamenta profundamente o ocorrido e se colocou à disposição para prestar qualquer auxílio.