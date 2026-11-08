O relógio marcava 38 minutos do segundo tempo no Estádio Luso-Brasileiro quando a bola sobrou limpa no coração da grande área. Com um toque consciente para o fundo da rede, Celsa Fabiola Sandoval Barrientos selava o terceiro tento do Flamengo na vitória por 3 a 2 diante do Bahia, garantindo a classificação inédita do clube para a final da Copa do Brasil e recolocando as rubro-negras em uma decisão nacional após uma década. A atacante de 27 anos, que conteve a comemoração diante da ex-equipe, transformou o lance no ápice da volta por cima de quem enfrentou um longo e doloroso hiato longe dos campos.

Início no Paraguai e consolidação em gramados nacionais

Sandoval deu os primeiros passos como profissional defendendo o Sportivo Limpeño, onde despontou pela velocidade de transição e versatilidade ofensiva. Mais tarde, vestiu as cores do Libertad e teve sua primeira experiência internacional atuando pelo Colo-Colo, no Chile, antes de ser projetada para a seleção principal do Paraguai — pela qual disputou edições de Mundiais de base e balançou as redes nos Jogos Pan-Americanos de 2019 e 2023.

O desembarque no futebol brasileiro ocorreu em 2021, justamente para defender o Bahia. As atuações contundentes pelos corredores abriram mercado no país, e a paraguaia construiu uma sólida trajetória em camisas de peso: passou pelo Avaí/Kindermann em 2022 com regularidade artilheira e defendeu as Gurias Coloradas do Internacional em 2023 por uma temporada completa. Em janeiro de 2024, assinou com o Cruzeiro, iniciando sua passagem pelas Cabulosas com números expressivos no primeiro semestre, acumulando sete gols e quatro assistências em 20 partidas.

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A sequência dramática de cirurgias em Minas Gerais

O momento de alta na carreira foi interrompido em agosto de 2024, quando sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) no joelho esquerdo. O procedimento cirúrgico afastou a atleta dos gramados por dez meses. A volta às quatro linhas ocorreu em 14 de junho de 2025, mas a recuperação foi abreviada de forma trágica. Poucas semanas após o retorno e com apenas uma partida oficial disputada, Sandoval rompeu novamente o mesmo ligamento do mesmo joelho durante um treino em julho.

O novo revés clínico exigiu uma segunda intervenção cirúrgica e mais um longo protocolo fisioterápico, limitando a jogadora a uma única atuação entre o fim de 2024 e meados de 2026. Em julho de 2026, com o encerramento do vínculo contratual, a diretoria celeste optou por não renovar o contrato da atacante.

O recomeço na Gávea e o ápice no Luso-Brasileiro

Livre no mercado e clinicamente restabelecida após o segundo ciclo cirúrgico, Sandoval foi anunciada oficialmente como reforço do Flamengo em 20 de agosto de 2026, após aprovação em rigorosos testes ortopédicos e cardiorrespiratórios no CT das Vargens. Ao vestir o manto sagrado, a paraguaia definiu a chegada ao clube como “a oportunidade da minha vida”, traçando como metas imediatas recuperar o alto nível técnico, presentear a torcida rubro-negra com títulos e reconquistar espaço na seleção do Paraguai.

O destino reservou o reencontro com a história na noite deste sábado, 7. Acionada por Celso Silva aos 33 minutos da etapa complementar para substituir a lesionada Cristiane, a atacante precisou de cinco minutos em campo para marcar o gol mais representativo de sua trajetória. Ao posicionar-se com oportunismo para empurrar a sobra do ataque carioca, Sandoval não apenas confirmou a volta do Flamengo às grandes decisões, como coroou com glória o fim de dois anos de provação.