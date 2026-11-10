A sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) receberá nesta quinta-feira, 12, às 16h, no Rio de Janeiro, a exibição oficial da taça da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027. Organizado em parceria com a entidade máxima do futebol mundial, o encontro reunirá dirigentes de ambas as instituições em cerimônia aberta à imprensa no auditório do edifício administrativo, na Barra da Tijuca. A atividade marca a primeira aparição pública do troféu em solo nacional desde a escolha do Brasil como país-sede da 10ª edição da competição.
Alinhamento institucional e contagem regressiva
A solenidade servirá como palco para os representantes da CBF e da Fifa apresentarem o panorama de planejamento, a estrutura das cidades-sede e as metas organizacionais para o torneio que será disputado em 2027. Além das declarações formais dos porta-vozes, os profissionais de imprensa credenciados terão acesso próximo à peça histórica para registro fotográfico e captação de imagens.
O evento reforça a integração entre o comitê organizador local e a cúpula da federação internacional, que intensificam o cronograma de vistorias técnicas e alinhamentos operacionais nos estádios brasileiros selecionados para receber as delegações estrangeiras no próximo ano.
Logística internacional e retorno ao país-sede
Conservada de forma permanente no Museu da Fifa, em Zurique, a peça original viajou à capital fluminense em caráter extraordinário para atender a compromissos institucionais e ações comerciais de parceiros do torneio durante esta semana.
Após o encerramento da agenda promocional no Brasil, a taça retornará à sede da entidade na Suíça. A volta definitiva do objeto ao território brasileiro ocorrerá ao longo de 2027, quando será erguida pela seleção campeã ao término da finalíssima do Mundial.