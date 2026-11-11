O Internacional deu um passo largo rumo ao título inédito da Copa do Brasil Feminina de 2026. Jogando no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, na noite desta quarta-feira, 11, as Gurias Coloradas superaram um início avassalador do Flamengo, buscaram a virada na etapa complementar e venceram por 3 a 1 no confronto de ida da grande decisão. Letícia Oliveira abriu o placar para as cariocas ainda aos quatro minutos de partida, mas Valéria Cantuário, Débora e Sole Jaimes construíram o triunfo gaúcho fora de casa, garantindo vantagem expressiva para o duelo decisivo do próximo domingo, 15, às 16h, no Beira-Rio.

Pressão rubro-negra, gol relâmpago e susto no travessão

Com novidades na escalação — a capitã Djeni iniciou no banco pelo segundo jogo consecutivo após sofrer uma dura entrada na semifinal, enquanto Laysa deu lugar a Letícia Oliveira —, o Flamengo impôs ritmo intenso logo nos primeiros instantes. Aos dois minutos, Jucinara acertou um cruzamento sem olhar para Kaylane, que cabeceou com perigo para fora. A pressão surtiu efeito pouco depois, aos quatro minutos. Letícia Oliveira roubou a bola na saída de jogo colorada após dividida com Sorriso e bateu firme de fora da área para vencer Gabi Barbieri e abrir o placar.

A equipe gaúcha demorou a absorver o impacto, mas passou a equilibrar as ações pelas pontas. Aos sete minutos, Aninha fez boa jogada pela esquerda e cruzou bola que passou pela goleira Vivi, exigindo corte providencial de Jucinara. A resposta rubro-negra quase ampliou o marcador aos 19, quando Núbia aproveitou sobra de escanteio, girou sobre a marcação e finalizou rente à trave.

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O lance mais plástico do primeiro tempo pelo lado colorado ocorreu aos 24 minutos. Valéria Cantuário alçou na área para Sole Jaimes, que aproveitou saída imprecisa de Vivi e tentou encobrir a arqueira com um toque sutil. A bola beijou o travessão antes de Jucinara afastar o perigo. Do outro lado, o Flamengo seguiu perigoso nos contragolpes e parou nas mãos de Gabi Barbieri em duas intervenções decisivas: aos 31, a goleira saiu de soco nos pés de Kaylane após passe de Cristiane, e aos 37, encaixou finalização da própria camisa 11 após lançamento de Ju Ferreira.

Reação fulminante na etapa complementar

A volta do intervalo trouxe uma mudança drástica de panorama — inclusive pela saída da atacante Cristiane, substituída por Fabi Simões. Logo aos dois minutos da etapa final, o Internacional igualou o marcador em transição rápida. Sole Jaimes recebeu no círculo central e lançou em profundidade para Valéria Cantuário, que se aproveitou de uma saída precipitada de Vivi da meta, limpou a goleira e empurrou para o gol vazio marcando um golaço de empate.

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Com o empate, o time gaúcho assumiu o controle emocional e territorial da partida, obrigando a defesa carioca a trabalhar no limite. O Flamengo ainda tentou responder em chutes de média distância de Letícia Oliveira, aos 13, e Ju Ferreira, aos 18, ambos defendidos por Gabi Barbieri. Aos 22 minutos, contudo, a bola parada decidiu a virada. Após cobrança de escanteio e levantamento de Júlia Bianchi na área, a zagueira Débora aproveitou o bate-rebate e subiu livre para cabecear sem chances para Vivi.

Em desvantagem, o técnico Celso Silva lançou Djeni e Fabiola Sandoval em busca de poder de fogo, mas o sistema defensivo colorado neutralizou as investidas pelo alto. Já aos 35 minutos, em contragolpe fulminante puxado pelo meio, Aninha conduziu com liberdade e lançou Valéria, que tirou Sole Jaimes da posição de impedimento e passou a bola. A centroavante argentina não desperdiçou e bateu firme para decretar o 3 a 1 — lance confirmado após uma longa revisão de impedimento que ainda rendeu nove minutos de acréscimos sem alterações no placar.

Cenário para o Beira-Rio

Com o resultado positivo construído no Rio de Janeiro, o Internacional poderá até perder por um gol de diferença no próximo domingo, 15, às 16h, diante de sua torcida no Beira-Rio, em Porto Alegre, para conquistar a taça nacional pela primeira vez. Ao Flamengo, resta vencer por dois gols de saldo para forçar a decisão por pênaltis ou construir triunfo por três ou mais gols para reverter o cenário no tempo regulamentar.