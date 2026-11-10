O Flamengo recusou uma proposta oficial de 25 milhões de euros (cerca de R$ 156 milhões) da Roma pela contratação definitiva do atacante Samuel Lino. Titular e peça central no sistema do técnico Leonardo Jardim, o jogador seguirá no elenco rubro-negro. A informação é do jornal suíço 4-4-2.ch.

Apesar da negativa inicial, o clube romano segue interessado e avalia a possibilidade de enviar uma nova proposta no futuro, segundo a apuração. No mesmo cenário, outras duas equipes italianas, Napoli e Juventus, também mantêm observação regular sobre a situação de Samuel Lino.

Vínculo até 2029 e números pelo Flamengo

A segurança do clube carioca em manter o atacante está respaldada pelo contrato de longo prazo, com término previsto para o final de 2029. Para abrir qualquer tipo de conversa, os dirigentes podem exigir cifras substancialmente superiores.

Pelo Flamengo, Samuel Lino soma 19 gols e 18 assistências em 85 partidas disputadas. Além das marcas individuais, o atacante conquistou três títulos pelo clube: Brasileirão (2025), Libertadores (2025) e Campeonato Carioca (2026).