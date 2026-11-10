A reta final do Campeonato Brasileiro de 2026 coloca frente a frente Flamengo e Palmeiras, os dois principais postulantes ao título da competição. Os rivais se enfrentam na 36ª rodada em confronto no Nubank Parque, na capital paulista, e, apesar o duelo ser considerado por muitos uma “final”, o zagueiro rubro-negro Léo Ortiz é mais contido na análise.

Léo Ortiz analisa postura do elenco do Flamengo

O defensor, titular absoluto no time de Léo Jardim, afirmou que o debate sobre o peso da partida cabe aos torcedores e minimizou a possibilidade do Flamengo conquistar o título do Brasileirão justamente na casa do maior rival dos últimos ans no cenário nacional.

“Pela rivalidade, é o torcedor que tem que pensar nisso. Não é uma coisa que passa pela nossa cabeça: ser campeão em São Paulo, em Curitiba ou aqui no Rio, no último jogo. Independe. Para nós, o que mais importa é ser campeão. Por todo o ano que passamos, as eliminações que aconteceram… então independentemente de onde for, queremos ser campeões”, disse o zagueiro.

Para o Léo Ortiz, a prioridade absoluta da equipe é garantir a taçao quanto antes, mas o zagueiro afirmou que vê o elenco preparado para sustentar a disputa pelo troféu até a última rodada da competição, marcada para o começo de dezembro.

“É lógico que, se for antes, é melhor porque tira pressão dos últimos jogos. Mas, se for na última rodada, estaremos preparados para fazer os melhores jogos porque vai ser de extrema importância, pelo ano que passamos”, completou.

Como fica o cronograma das equipes após a Data Fifa?

O calendário nacional ingressa em período de alta exigência após a pausa para os jogos das seleções. O Flamengo volta a campo na quarta-feira, dia 18, quando recebe o Athletico-PR no Maracanã, antes do confronto direto na capital paulista. O Palmeiras visita o Cruzeiro, terceiro colocado, no Minierão.

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O Flamengo lidera o Brasileirão com 76 pontos, contra 73 do Palmeiras, em segundo. Após o confronto direto, os times enfrentam a já rebaixada Chapecoense e o Coritiba. Ambos têm os mesmos adversários, mas em ordem invertida.