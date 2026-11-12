Atlético Piauiense e Ceará anunciaram nesta semana a desistência oficial da disputa da Copa Maria Bonita de 2026. Os dois clubes apontaram incompatibilidade severa no planejamento de fim de temporada após a organização transferir o torneio regional — originalmente programado para ocorrer entre os dias 12 e 21 de novembro — para o período de 14 a 23 de dezembro. Segundo a nota divulgada pela diretoria alvinegra, a alteração na tabela deve-se à realização de um evento de vaquejada na Arena de Pernambuco, praça esportiva escolhida para sediar os jogos da competição.

Férias legais e pré-temporada no Piauí

No caso do Atlético-PI, a saída inviabilizou o plano original de utilizar a disputa como laboratório para observar novas contratações antes de 2027. Em comunicado oficial, a diretoria explicou que estender o calendário até a véspera do Natal impediria o cumprimento do período obrigatório de férias legais das atletas e da comissão técnica comandada por Renata Costa, uma vez que a reapresentação do elenco já está fixada para a primeira semana de janeiro.

Recém-promovido à Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino após alcançar as semifinais da segunda divisão nacional e embalado pelo bicampeonato piauiense conquistado na terça-feira, 10, sobre o Piripiri, por 3 a 2, o clube priorizará o descanso físico do grupo. O foco total está voltado para a estreia na elite nacional, agendada para meados de fevereiro do próximo ano, além das disputas da Copa do Brasil e do estadual.

Fim de vínculos contratuais em Fortaleza

O Ceará seguiu a mesma linha e comunicou a retirada em comum acordo com suas jogadoras e comissão técnica. De acordo com o departamento de futebol alvinegro, todo o cronograma esportivo e financeiro da equipe feminina para 2026 foi estruturado para ser encerrado em novembro, logo após a conclusão do Campeonato Cearense da categoria.

Publicidade Continua após a publicidade

Com o calendário estendido para dezembro, o clube esbarraria no encerramento natural dos vínculos contratuais do atual plantel, tornando inviável a manutenção do elenco para a nova data estipulada na Arena de Pernambuco. A saída dupla representa uma baixa significativa de representatividade técnica para a edição deste ano do torneio nordestino.