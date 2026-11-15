O Internacional é campeão inédito da Copa do Brasil Feminina. Na tarde deste domingo (15), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, as Gurias Coloradas venceram o Flamengo por 1 a 0 no duelo de volta da decisão — com gol de Pati Llanos aos 15 minutos do segundo tempo —, ampliaram a vantagem construída no jogo de ida para 4 a 1 no placar agregado e garantiram o primeiro título nacional da história do departamento feminino do clube.

Com a vantagem de 3 a 1 obtida no Rio de Janeiro, a equipe comandada por Fred Constantino controlou as ações desde o apito inicial diante de um Flamengo que promoveu o retorno da capitã Djeni entre as titulares na vaga de Ju Ferreira, sua primeira partida iniciando entre as onze desde o duelo de ida das semifinais. Logo aos três minutos, Valéria encontrou um cruzamento preciso que deixaria Sole sozinha diante da meta, mas a goleira Vivi desviou para evitar o gol. Pouco depois, aos 14, Paulinha roubou a bola, puxou transição rápida e acionou Valéria pela ponta; após desvio de Kaylane para fora, a arbitragem assinalou impedimento na origem da jogada.

Primeiro tempo movimentado e gol anulado pelo VAR

O Flamengo respondeu na bola parada aos 15 minutos, quando Núbia subiu livre após cobrança de escanteio ensaiada, mas cabeceou nas mãos de Gabi Barbieri. Aos 25, em sobra de bola dentro da área colorada, Jucinara acertou finalização firme e exigiu boa defesa da arqueira gaúcha.

A torcida colorada chegou a comemorar ainda na etapa inicial aos 31 minutos. Após levantamento na área, a zagueira Bianca desviou de cabeça e, depois de um bate-rebate na pequena área, Sole empurrou para as redes. Após três minutos de revisão no árbitro de vídeo (VAR), porém, o lance foi invalidado por posição de impedimento da atacante.

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Gol de Pati Llanos e pressão rubro-negra na reta final

Na volta do intervalo, o ritmo seguiu intenso. Aos 11 minutos, Vivi saiu precipitadamente da área, mas conseguiu se recuperar no lance; dois minutos depois, Cristiane finalizou para fora em boa chegada carioca. Aos 15, o Internacional definiu o confronto: Valéria deu belo passe nas costas da defesa rubro-negra para Pati Llanos, que tocou para o fundo das redes e abriu o placar no Beira-Rio.

Mesmo em desvantagem no placar e no agregado, o Flamengo buscou o ataque, mas as melhores oportunidades continuaram pertencendo às donas da casa, principalmente com Valéria, Joana e em uma chegada de Caty dentro da área, onde a jogadora caiu após corte limpo de Monalisa. Do outro lado, a goleira Gabi Barbieri e a zagueira Bianca foram bastante exigidas na etapa complementar, com destaque para defesas seguras da arqueira gaúcha em chutes de longa distância — incluindo uma cobrança de falta perigosa de Djeni próxima à intermediária.

Nos cinco minutos finais, o time carioca se lançou de vez ao campo ofensivo e acumulou uma sequência de escanteios, mantendo Cristiane em campo até o apito final. Ainda houve tempo para mais um susto nos acréscimos: após falta cometida por Caty perto da área pelo lado esquerdo, Fabi Simões cobrou e Cristiane chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento, selando a festa colorada em Porto Alegre.

Título conquistado em casa

A conquista dentro de casa ganha simbolismo ainda maior diante da mobilização orgânica da torcida colorada ao longo da semana para viabilizar a abertura do estádio e empurrar a equipe na decisão. Com 20.098 torcedores presentes nas arquibancadas do Beira-Rio, o apoio vindo das cadeiras transformou a final em um marco de afirmação para a modalidade no clube, coroando o primeiro troféu nacional das Gurias Coloradas diante de sua própria torcida e consolidando a força do futebol feminino do Internacional no cenário brasileiro.