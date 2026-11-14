O Ceará está matematicamente garantido na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, 14, a equipe empatou por 1 a 1 com o CRB no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 38ª e última rodada da competição.

O resultado foi o suficiente para assegurar a permanência dos visitantes na divisão, mesmo após suportarem uma enorme pressão ofensiva dos donos da casa, que acabaram de fora dos playoffs do torneio.

Vantagem visitante e bombardeio alagoano

Apoiado em uma formação 4-2-3-1 sob o comando do técnico Daniel Paulista, o Ceará conseguiu abrir o placar logo aos 16 minutos do primeiro tempo, quando Julio Cesar marcou após assistência de Rafael Ramos.

A partir daí, o cenário do jogo foi de domínio absoluto do CRB na posse de bola, que chegou a 80%. A equipe comandada por Fábio Matias registrou impressionantes 41 finalizações totais (sendo 10 no alvo), exigindo que o goleiro Richard trabalhasse intensamente. O camisa 1 do Ceará terminou a partida com nove defesas realizadas, segurando o ímpeto adversário.

Expulsão e gol de empate no fim

A situação do Ceará ficou mais delicada aos 25 minutos da etapa final (70 da cronologia geral), quando Luiz Otávio recebeu cartão vermelho direto e deixou os visitantes com um jogador a menos.

Com a vantagem numérica, o CRB seguiu pressionando e encontrou o empate através das substituições. Aos 43 minutos, Ygor Catatau, que havia entrado na vaga de Lyncon Correa Goncalves, balançou as redes após passe de Saymom, outro atleta que saiu do banco de reservas no segundo tempo.

Situação final na tabela

Com o apito final, o Ceará encerrou a participação na Série B na 16ª colocação, com 44 pontos, selando a permanência. Contando este jogo, a equipe fechou os últimos cinco compromissos no torneio com um balanço de três derrotas e dois empates.

Já o CRB terminou o campeonato no 7º lugar, com 59 pontos, registrando duas vitórias, um empate e duas derrotas na sequência final da competição.