O CRB foi ao estádio dos Aflitos, no Recife, na noite deste sábado, 7, e garantiu uma vitória contundente sobre o Náutico. Em partida válida pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a equipe visitante foi mais eficiente no ataque e construiu o placar de 3 a 0.

Com o resultado, o time alagoano chega aos 58 pontos e ocupa a sexta colocação na tabela, enquanto os donos da casa, que já entraram em campo com a permanência matematicamente garantida, seguem com 46 pontos no 15º lugar.

Vantagem construída no primeiro tempo

Mesmo com o Náutico registrando uma leve superioridade na posse de bola (52%), foi o CRB quem conseguiu transformar suas ações em gols. A equipe comandada pelo técnico Fábio Matias abriu o placar aos 34 minutos da etapa inicial, quando Mikael balançou as redes após receber assistência de Lyncon Correa Goncalves.

Pouco antes do intervalo, aos 45 minutos, Thiago Fernandes Rodrigues marcou o segundo gol dos visitantes, refletindo o maior volume ofensivo do time, que terminou a partida com dez finalizações totais contra apenas três dos mandantes.

Placar consolidado na etapa final

Na volta para o segundo tempo, o cenário se manteve favorável ao CRB. O Náutico, sob o comando de Bruno Pivetti, encontrou dificuldades para criar chances claras, acertando o alvo apenas duas vezes ao longo de todo o confronto. Aos 60 minutos, Daniel Sampaio Simões marcou o terceiro gol, fechando o placar nos Aflitos.

A partir daí, os dois treinadores utilizaram as substituições para rodar o elenco. O jogo terminou com quatro cartões amarelos para a equipe pernambucana e apenas um para o time alagoano, sem nenhuma expulsão.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Contando este jogo, o retrospecto recente do CRB na Série B aponta duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas. Já o Náutico, no mesmo recorte da competição, soma uma vitória, um empate e três derrotas.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, 14, para a rodada de encerramento do campeonato. O Náutico viaja para enfrentar o Londrina, enquanto o CRB joga em casa contra o Ceará.