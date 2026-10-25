O CRB venceu o Londrina por 2 a 1 na noite deste sábado, 24, no estádio Rei Pelé, em Maceió, em partida válida pela 35ª rodada do Brasileiro Série B. O resultado definiu rumos opostos para as equipes na competição: enquanto os donos da casa chegaram aos 55 pontos e assumiram a 6ª colocação, o Londrina teve seu rebaixamento matemático confirmado com três jogos de antecedência.

Domínio alagoano e dupla em sintonia

Atuando no esquema 4-1-4-1 sob o comando do técnico Fábio Matias, o CRB impôs um volume de jogo avassalador desde o apito inicial. A equipe alagoana terminou a partida com 55% de posse de bola e impressionantes 39 finalizações totais. A superioridade se transformou em vantagem no placar ainda no primeiro tempo, graças à sintonia de dois jogadores. Aos 33 minutos, Crystopher balançou as redes após assistência de Daniel Sampaio Simões. Pouco depois, aos 39 minutos, a dupla inverteu os papéis: Crystopher serviu Daniel Sampaio Simões, que marcou o segundo gol do CRB. Antes do intervalo, o Londrina recebeu seus únicos cartões amarelos no jogo, aplicados a Heron e Wallace Reis da Silva.

Desconto e bombardeio parado por Luan

No segundo tempo, o Londrina conseguiu descontar aos 64 minutos, com gol de Igor Ruan Sousa dos Santos. Apesar de diminuir a desvantagem, os visitantes continuaram sofrendo com o ímpeto ofensivo do CRB, que acertou o alvo 18 vezes ao longo do confronto. O placar só não foi mais elástico porque o goleiro Luan, titular do Londrina, viu sua meta ser bombardeada e terminou a partida com 16 defesas. Na reta final, os dois treinadores promoveram diversas substituições, mas o resultado de 2 a 1 se manteve até o apito final.

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Situação na tabela e próximos jogos

Com a derrota, o Londrina permanece na 18ª colocação com 32 pontos em 35 jogos (oito vitórias, oito empates e 19 derrotas). O selo da tabela é definitivo: o rebaixamento matemático está confirmado com este resultado, restando três jogos ao time na competição. Contando este revés, o balanço recente da equipe paranaense na Série B é de uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Já o CRB, que tinha 52 pontos antes do jogo, sobe para 55 na 6ª posição, somando agora duas vitórias, um empate e duas derrotas em seu recorte mais recente de cinco partidas.

As equipes já têm seus próximos compromissos definidos pelo Brasileiro Série B. O Londrina volta a campo no domingo, 01, quando enfrenta o América-MG. O CRB joga na segunda-feira, 02, contra o Goiás.