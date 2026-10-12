Em um confronto direto na parte de cima da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, Fortaleza e CRB empataram por 2 a 2 na tarde desta segunda-feira, 12, no Castelão. O time da casa esteve à frente do placar em duas oportunidades, mas os visitantes mostraram poder de reação para igualar o marcador na 33ª rodada da competição.

Vantagem tricolor e empate alagoano

A partida começou com o Fortaleza efetivo em sua proposta ofensiva. Logo aos 11 minutos do primeiro tempo, Maílton abriu o placar para os donos da casa, aproveitando assistência de Juan Camilo Cantillo. Apesar da desvantagem inicial, o CRB não recuou e passou a ditar o ritmo ofensivo do confronto, terminando o jogo com maior posse de bola (51%) e o dobro de escanteios a seu favor (11 contra 6).

A insistência da equipe comandada por Fábio Matias deu resultado aos 42 minutos, quando Thiago Fernandes Rodrigues balançou as redes para empatar. No entanto, a igualdade durou pouco. Aos 45 minutos, ainda antes do intervalo, Pedro Castro marcou um gol contra, recolocando o Fortaleza, do técnico Paulo Autuori, em vantagem no marcador.

CRB pressiona e garante a igualdade

Na volta para a segunda etapa, o CRB manteve a postura agressiva no ataque. A superioridade nas finalizações ao longo dos 90 minutos (12 chutes totais contra 9 do Fortaleza, sendo 9 a 3 nos arremates no alvo) se refletiu no placar aos 9 minutos. Crystopher marcou o segundo gol dos visitantes, decretando o 2 a 2 definitivo.

O Fortaleza tentou responder com uma série de substituições, promovendo as entradas de Vitor Ferreira, Nathan Fogaça, Lucas Crispim e Welliton, mas não conseguiu furar o bloqueio adversário novamente. No aspecto disciplinar, o jogo terminou sem cartões para o CRB, enquanto o Fortaleza recebeu três amarelos, aplicados a Luiz Fernando, Nathan Fogaça e Lucas Crispim.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Fortaleza chega a 57 pontos e permanece na 4ª colocação da Série B, mantendo uma sequência recente de duas vitórias e três empates nos últimos cinco jogos. O CRB, que somava 51 pontos antes do apito inicial, vai a 52 e segue no 7º lugar, registrando um balanço de três vitórias e duas derrotas em seus compromissos mais recentes.

As duas equipes voltam a campo pela competição nacional nos próximos dias. O Fortaleza joga na sexta-feira (16/10), quando visita o Sport. Já o CRB atua no domingo (18/10), recebendo o Botafogo-SP.