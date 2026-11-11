O retorno de Juan Pablo Vojvoda ao comando do Fortaleza conta com a adesão integral de sua equipe de trabalho nos mesmos moldes financeiros. Os cinco membros da comissão técnica do treinador argentino também aceitaram voltar ao clube cearense sem receber salários para a disputa dos jogos decisivos que valem o acesso à Série A.

Apoio interno e chegada ao Pici

Os auxiliares Nahuel Martínez e Gastón Liendo, o preparador físico Luís Azpiazu, o psicólogo Christian Rodríguez e o preparador de goleiros Santiago Piccinini desembarcaram na capital cearense ao lado de Vojvoda nesta quarta-feira, 11, e já se apresentaram no Pici. Além de abrirem mão da remuneração, os profissionais tiveram papel ativo nos bastidores ao incentivarem o treinador a aceitar o convite da diretoria tricolor, motivados pela forte identificação construída com os funcionários e a torcida durante a passagem anterior pelo clube, entre 2021 e julho de 2025.

Missão definida e elenco reformulado

Recebidos com festa no aeroporto, Vojvoda e seus pares comandaram na tarde desta quarta o primeiro treino preparatório, encontrando um grupo bastante modificado em relação ao elenco que deixaram no ano passado — período em que o treinador acumulou 310 jogos, 145 vitórias, 77 empates e 88 derrotas antes de passar por Santos e Racing.

O acordo da comissão técnica prevê o comando da equipe nas três partidas finais da temporada: o encerramento da 38ª rodada da Série B e os dois confrontos dos playoffs contra o Criciúma. O primeiro desafio ocorre neste sábado, 14, às 16h30, quando o Fortaleza recebe o Vila Nova na Arena Castelão.