A 38ª e última rodada da Série B do Brasileirão 2026 chegou ao fim neste sábado, 14, com o Novorizontino campeão e o Juventude na vice-liderança. Ambas as equipes já estão garantidas na elite do futebol brasileiro no próximo ano.

No entanto, segundona ainda guarda fortes emoções às quatro torcidas dos clubes classificados aos playoffs de acesso. São eles, Vila Nova (3º), Fortaleza (4º), Criciúma (5º) e Atlético-GO (6º).

Os clubes goianos farão clássico estadual em busca da classificação. Já o Leão do Pici encara o Tigre.

Os duelos acontecem em jogos de ida e volta, com vantagem do empate na soma dos placares às equipes com melhor campanha (Vila Nova e Fortaleza, no caso). Datas, horários e locais ainda serão confirmados pela CBF, que reservou os dias 21 e 28 de novembro para o desenlace.

Classificados para a Série A

Novorizontino; Juventude.

Jogos dos playoffs de acesso

Vila Nova (3º) x Atlético-GO (6º);

Fortaleza (4º) x Criciúma (5º).

Rebaixados e novos times da Série B

Avaí (17º), Londrina (18º), América-MG (19º) e Ponte Preta (20º) foram as equipe da Série B rebaixadas de divisão.

No entenato, subiram da Série C Maringá, Ferroviária, Santa Cruz e Inter de Limeira.