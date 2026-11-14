O Atlético-GO venceu o Cuiabá por 1 a 0 na tarde deste sábado, 14, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, em confronto válido pela 38ª rodada do Brasileiro Série B. Com maior volume de jogo durante os 90 minutos, os donos da casa construíram o resultado na etapa final, contando com a estrela dos jogadores que saíram do banco de reservas para definir o placar.

Dedo do técnico e gol imediato

A partida foi controlada pelo Atlético-GO, que terminou o jogo com 65% de posse de bola, trocou 524 passes e somou 18 finalizações, contra 11 da equipe visitante.

O momento decisivo do confronto ocorreu aos 15 minutos do segundo tempo, quando o técnico Roger promoveu três alterações simultâneas na equipe mandante, incluindo as entradas de David Terans e Warley Leandro da Silva. Apenas um minuto depois, aos 16, a dupla resolveu a partida: Warley deu a assistência para Terans balançar as redes e garantir a vitória.

O jogo seguiu sem novas alterações no placar e registrou cinco cartões amarelos no total, sendo dois para os mandantes no primeiro tempo e três para o Cuiabá ao longo da partida.

Situação final na tabela

Com o resultado na última rodada, o Atlético-GO alcançou os 61 pontos, garantindo a sexta e última vaga no G-6 da Série B, para disputar os playoffs de acesso. Já o Cuiabá, que entrou em campo com a permanência matematicamente garantida e livre do rebaixamento, termina o campeonato no 14º lugar, com 47 pontos.