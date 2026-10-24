O Novorizontino deu um passo fundamental em sua campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, 24, a equipe paulista venceu o Atlético-GO por 1 a 0 no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, em partida válida pela 35ª rodada. Com o resultado, o líder da competição garantiu matematicamente um lugar na faixa de acesso (acesso direto ou playoff), assegurando que terminará no máximo na sexta colocação, restando três jogos para o fim do torneio.

Eficiência supera o volume de jogo

A partida foi marcada pelo contraste de propostas. O Atlético-GO dominou a posse de bola, registrando 68%, e tentou impor uma pressão com 23 finalizações totais. No entanto, a equipe goiana pecou na pontaria, acertando o alvo em apenas duas oportunidades, o que exigiu duas defesas dos goleiros adversários — Jordi iniciou a partida, mas foi substituído por César no intervalo.

Do outro lado, o Novorizontino apostou na objetividade. Mesmo com apenas 32% de posse, os visitantes finalizaram 16 vezes, sendo cinco na direção do gol, obrigando o goleiro Paulo Vítor a trabalhar com quatro defesas. A eficiência paulista foi recompensada aos 15 minutos do segundo tempo, quando Eduardo Brock balançou as redes e definiu o placar da partida.

Caminhos opostos na reta final

A vitória consolida o excelente momento do Novorizontino, que chega a 64 pontos na liderança da Série B. Contando este jogo, a equipe soma quatro vitórias e um empate nas últimas cinco rodadas da competição. Já o Atlético-GO estaciona nos 54 pontos, ocupando a sétima posição na tabela, e amarga uma sequência irregular de uma vitória, dois empates e duas derrotas em seus cinco compromissos mais recentes.

As duas equipes voltam a campo no início de novembro pela Série B. O Novorizontino recebe o Operário-PR no domingo, 11. No dia seguinte, segunda-feira, 2, o Atlético-GO visita o Fortaleza.