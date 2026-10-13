O Novorizontino não tomou conhecimento da já rebaixada Ponte Preta e aplicou uma goleada por 5 a 1 na noite desta segunda-feira, 12, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Em partida válida pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, os donos da casa foram letais nas finalizações e souberam administrar um confronto tenso, que contou com três cartões vermelhos diretos e duas chamadas decisivas do VAR. Com o resultado, o time mandante se firma na segunda colocação da tabela.

Eficiência no ataque e VAR em ação

Mesmo com menor posse de bola ao longo dos 90 minutos (43% contra 57%), a equipe comandada por Enderson Moreira mostrou eficiência desde o apito inicial. Aos 11 minutos, Ronald Barcellos Arantes abriu o placar após assistência de Romulo Azevedo Simão. A vantagem foi ampliada aos 25, com Juninho. A reta final da primeira etapa trouxe tensão: aos 42 minutos, o VAR revisou um lance e alterou o cartão, resultando na expulsão com vermelho direto de Patrick Marcos de Sousa Freitas, deixando o Novorizontino com um a menos. A Ponte Preta aproveitou e descontou aos 45 com Danilo, servido por Sergio Palacios. Contudo, ainda antes do intervalo, o VAR voltou a atuar para confirmar um pênalti a favor dos mandantes, que Romulo Azevedo Simão converteu com precisão aos 53 minutos.

Expulsões na Macaca e goleada consolidada

Na volta do intervalo, a superioridade numérica da equipe de Gilson Kleina durou pouco. Aos 62 minutos, Gustavo Felipe Almeida recebeu cartão vermelho direto, igualando o número de jogadores em campo. Com mais espaço, o Novorizontino transformou a vitória em goleada. Aos 81 minutos, Carlos Henrique de Moura Brito marcou o quarto gol, aproveitando passe de Luiz Otavio Maria, que havia saído do banco de reservas. A situação dos visitantes piorou aos 88 minutos, quando Denis também foi expulso com vermelho direto. Nos acréscimos, aos 90, Eduardo Brock fechou a conta em 5 a 1. Curiosamente, ambas as equipes terminaram o jogo com 13 finalizações totais e sete no alvo, evidenciando a precisão cirúrgica dos donos da casa.

Publicidade Continua após a publicidade

Situação na tabela e próximos compromissos

Com a vitória, o Novorizontino chega aos 60 pontos e se consolida na 2ª colocação da Série B, somando agora duas vitórias nos últimos cinco jogos. Já a Ponte Preta, que entrou em campo com o rebaixamento matemático já confirmado, permanece na 20ª e última posição, com apenas 13 pontos. O Novorizontino volta a campo no domingo, 18, contra o Vila Nova. A Ponte Preta joga na sexta-feira, 16, quando recebe o Atlético-GO. Ambos os confrontos são válidos pelo Brasileiro Série B.