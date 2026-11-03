O Novorizontino venceu o Operário-PR por 2 a 1 no último domingo, 1, e está a apenas uma vitória de conquistar o acesso para a Séria A do Brasileirão. Com a vitória diante de sua torcida, a equipe paulista alcançou a marca de 67 pontos e assumiu a liderança isolada da Série B.
Com o triunfo, o Tigre do Vale tem uma vantagem de dois pontos contra o Juventude, segundo colocado. No novo formato de acesso da segunda divisão, os dois primeiros times sobem direto, enquanto o 3º enfrenta o 6º colocado, e o 4º enfrenta o 5º, em um playoff com partidas de ida e volta para definir o acesso das duas outras equipes.
Fecham o g6, o Vila Nova (3º), Criciúma (4º), Fortaleza (5º) e o CRB (6º). A equipe goiana empatou com o Juventude na última rodada, ficando a dois pontos do time de Caxias do Sul, com 63 pontos. Enquanto isso, Fortaleza e Criciúma estão empatados com 62 pontos e os três times ainda lutam para alcançar a classificação direta.
Já o CRB disputa a última vaga nos playoffs com Sport, Goiás e Atlético-GO, todos empatados com 55 pontos. A duas rodadas do fim, a Série B promete disputas intensas em toda a sua tabela.
Chances de acesso
Segundo levantamento do Gato Mestre, o Novorizontino conta com 94,16% de chance de subir para a Série A do Brasileirão de forma direta. Já o Juventude, tem 14,86%, enquanto o Vila Nova conta com 3,23% de chance.
- Novorizontino – 78,74%
- Juventude – 14,86%
- Vila Nova – 3,23%
- Criciúma – 2,43%
- Fortaleza – 0,74%