O Novorizontino venceu o Operário-PR por 2 a 1 no último domingo, 1, e está a apenas uma vitória de conquistar o acesso para a Séria A do Brasileirão. Com a vitória diante de sua torcida, a equipe paulista alcançou a marca de 67 pontos e assumiu a liderança isolada da Série B.

Com o triunfo, o Tigre do Vale tem uma vantagem de dois pontos contra o Juventude, segundo colocado. No novo formato de acesso da segunda divisão, os dois primeiros times sobem direto, enquanto o 3º enfrenta o 6º colocado, e o 4º enfrenta o 5º, em um playoff com partidas de ida e volta para definir o acesso das duas outras equipes.

Fecham o g6, o Vila Nova (3º), Criciúma (4º), Fortaleza (5º) e o CRB (6º). A equipe goiana empatou com o Juventude na última rodada, ficando a dois pontos do time de Caxias do Sul, com 63 pontos. Enquanto isso, Fortaleza e Criciúma estão empatados com 62 pontos e os três times ainda lutam para alcançar a classificação direta.

Já o CRB disputa a última vaga nos playoffs com Sport, Goiás e Atlético-GO, todos empatados com 55 pontos. A duas rodadas do fim, a Série B promete disputas intensas em toda a sua tabela.

Chances de acesso

Segundo levantamento do Gato Mestre, o Novorizontino conta com 94,16% de chance de subir para a Série A do Brasileirão de forma direta. Já o Juventude, tem 14,86%, enquanto o Vila Nova conta com 3,23% de chance.

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