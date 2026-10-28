O Novorizontino reassumiu a liderança da Série B do Brasileirão após a conclusão da 35ª rodada. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-GO em Goiânia, a equipe encerrou um período de sete rodadas sem ocupar a primeira colocação e alcançou 79,54% de probabilidade de garantir o acesso direto à Série A. O levantamento é uma parceria entre o Gato Mestre e o economista Bruno Imaizumi.

O gol do triunfo no Estádio Antônio Accioly foi marcado aos 15 minutos da etapa final, em cobrança de falta do zagueiro Eduardo Brock. O resultado positivo como visitante levou o time comandado por Enderson Moreira aos 64 pontos, mesma pontuação do Juventude, mas com vantagem para o time paulista nos critérios de desempate pelo saldo de gols. O clube gaúcho chegou a 57,05% de chances de acesso direto.

Projeções matemáticas para o acesso direto

De acordo com o levantamento, a vitória fez as probabilidades de acesso direto do clube saltarem de 54,21% para 79,54%. A retomada do primeiro lugar foi beneficiada também pelo tropeço do Vila Nova, derrotado por 3 a 2 pelo São Bernardo, ficando em terceiro lugar com 62 pontos. Com isso, o Vila viu suas chances de acesso direto caírem de 62,58% para 43,02%.

A três rodadas do final da competição, as contas para a confirmação da vaga seguem em foco. Pelos cálculos estatísticos, a pontuação de referência apontada para selar matematicamente a classificação à elite sem depender de outros critérios é de 71 pontos.

No atual formato da Série B, os dois primeiros colocados garantem acesso direto à Série A. As equipes que ficarem entre a terceira e a sexta posição disputam um playoff entre si para definir quem fica com as duas últimas vagas. Os rebaixados à Série C são os quatro últimos colocados na tabela.

Chances de acesso direto à Série A do Brasileirão

Novorizontino – 79,54%

Juventude – 57,05%

Vila Nova – 43,02%

Fortaleza – 14,79%

Criciúma – 5,60%

Fonte: Bruno Imaizumi/Gato Mestre