O Vila Nova segue na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro após empatar por 2 a 2 contra o Novorizontino, no estádio OBA, em Goiânia, em confronto válido pela 34ª rodada da competição. Com o resultado, a equipe goiana alcançou os 62 pontos, enquanto o clube paulista chegou a 61 pontos e ocupa a vice-liderança. A disputa por vagas no G6 da competição segue em aberto.

Como o empate afeta a briga pelo G4

O resultado manteve os dois primeiros colocados separados por apenas um ponto na tabela. De acordo com projeções estatísticas calculadas após o encerramento da rodada, a probabilidade de acesso do clube goiano para a elite do futebol nacional ajustou-se para 62,58%. Já o time paulista registra 54,21% de chances de assegurar a vaga.

Cenário da reta final na tabela

O regulamento da competição determina que os dois primeiros colocados garantem o acesso direto à Série A, enquanto do 3º ao 6º lugar disputam playoffs pelas outras duas vagas, definindo o panorama da tabela. Com poucas rodadas restantes para o encerramento da disputa, a pontuação na parte superior segue concorrida ponto a ponto.

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Veja as probabilidades de acesso na Série B