Após o encerramento da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B de 2026, o Vila Nova reassumiu a liderança da competição ao alcançar 61 pontos. A equipe colorada confirmou a primeira colocação após vencer o Náutico por 2 a 0, em partida disputada no Estádio dos Aflitos, no Recife.

Quais são as probabilidades de acesso do Vila Nova?

Com o triunfo fora de casa e a aproximação das rodadas decisivas da competição nacional, os levantamentos estatísticos apontam a equipe goiana com grande probabilidade de confirmar o retorno à primeira divisão. Modelos matemáticos de desempenho indicam índices que variam entre 69% e 72,2% de chances de promoção para a Série A.

O rendimento positivo nas últimas rodadas consolidou o clube como o principal favorito matemático ao acesso no atual momento do torneio, sustentando a ponta com regularidade tática e aproveitamento constante como visitante.

Como fica a briga pelo G-4 na reta final?

A disputa pelas quatro vagas de promoção segue intensa na parte de cima da tabela. Concorrentes diretos como Novorizontino e Juventude mantêm perseguição constante à ponta e seguem na disputa pelas primeiras posições.

Na sequência, ainda aparecem Fortaleza, Criciúma e Atlético-GO dentro do G6. Vale ressaltar que, a partir deste ano, só os dois primeiros se classificam direto para a Série A. As outras duas vagas são disputadas num playoff com os times que terminaram os pontos corridos entre 3º e 6º lugar.

Restando cinco partidas para o término das 38 rodadas regulamentares, a margem de pontos entre os postulantes ao acesso segue estreita, exigindo atenção contínua dos líderes para consolidar a vaga sem depender de combinações de resultados.

Veja as probabilidades atualizadas de acesso direto na Série B

Vila Nova – 69,83% Novorizontino – 62,33% Juventude – 47,17% Fortaleza – 12,84% Criciúma – 6,93% Atlético-GO – 0,60%

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