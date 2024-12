América só perde para o CRB em participações na série B, veja lista

O América iniciará sua temporada de 2025 na segunda quinzena de janeiro, enfrentando o Uberlândia na primeira rodada do Campeonato Mineiro. Este torneio marca o início do calendário futebolístico do clube, que busca desempenhar um papel significativo nas competições que se seguirão ao longo do ano.

A preparação para o Estadual é crucial, pois serve como base para o desempenho do América em outras competições nacionais. Após o Campeonato Mineiro, a equipe voltará suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Este torneio será um verdadeiro teste para o elenco e a comissão técnica do América que busca o acesso à elite do futebol brasileiro.

Série B: Experiência do América no Campeonato

O Campeonato Brasileiro da Série B é uma competição na qual o América tem vasta experiência. A equipe soma impressionantes 27 participações na Segundona, o que a posiciona como a segunda mais frequente entre os clubes participantes da edição de 2025. Apenas o CRB disputou mais edições, com 33 aparições na Série B.

Essa vasta experiência na competição pode ser um diferencial para o América, que conhece bem os desafios e oportunidades que a Série B apresenta. A familiaridade com o ambiente e o conhecimento das nuances do campeonato podem ser trunfos importantes na busca pelo acesso à Série A.

Quais Clubes se Destacam na Série B 2025?

Além de América e CRB, o “top-5” dos times com mais participações na Série B inclui ainda Vila Nova-GO, Criciúma e Avaí. Estes clubes têm uma longa trajetória na competição, o que ressalta seu histórico de resiliência e competitividade nesse formato de campeonato.

Por outro lado, algumas equipes estão apenas começando sua trajetória na Série B. Athletic, por exemplo, fará sua estreia nesta edição, enquanto Amazonas, Cuiabá, Novorizontino e Ferroviária têm um número limitado de participações. Esses times representam novas forças que podem surpreender durante o torneio.

Conheça a História dos Participantes da Série B 2025

CRB: 33 participações

33 participações América: 27 participações

27 participações Vila Nova-GO: 26 participações

26 participações Avaí: 24 participações

24 participações Criciúma: 24 participações

24 participações Remo: 22 participações

22 participações Paysandu: 20 participações

20 participações Atlético-GO: 18 participações

18 participações Botafogo-SP: 17 participações

17 participações Coritiba: 14 participações

14 participações Goiás: 11 participações

11 participações Operário: 9 participações

9 participações Volta Redonda: 8 participações

8 participações Athletico-PR: 6 participações

6 participações Chapecoense: 6 participações

6 participações Ferroviária: 3 participações

3 participações Cuiabá: 2 participações

2 participações Novorizontino: 2 participações

2 participações Amazonas: 1 participação

1 participação Athletic: Estreante

O que Esperar da Temporada 2025?

A temporada de 2025 promete ser emocionante para os torcedores do América e demais equipes da Série B. Com uma mistura de clubes experientes e estreantes, o campeonato pode proporcionar uma série de surpresas e desafios. A competitividade é intensa, e cada partida se torna crucial na corrida pelo acesso à Série A do Brasileirão.

Os clubes que conseguem alinhar experiência, planejamento estratégico e talentos emergentes têm mais chances de sucesso nesta competição. Resta observar qual será o desempenho das equipes ao longo da temporada e quais delas garantirão um lugar de destaque no cenário nacional do futebol brasileiro.