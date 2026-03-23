A Copa Verde inicia sua fase de grupos nesta terça-feira, 24, com dois confrontos de destaque. O Paysandu e o Vila Nova entram em campo buscando os primeiros pontos no torneio regional.

Locais das partidas e logística das equipes

O Paysandu enfrenta o GAS no Estádio Modelão, em Castanhal (PA). A partida, anteriormente prevista para Belém, foi deslocada para o interior do estado para atender a critérios técnicos da organização da competição.

Já o Vila Nova visita o Rio Branco-ES. O duelo acontece no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), servindo como o primeiro grande teste para a equipe goiana fora de seus domínios nesta temporada.

Mudanças no regulamento da primeira fase

Diferente das edições passadas, a fase inicial da competição não é mais eliminatória em jogo único. Agora, os clubes estão divididos em grupos e disputam cinco rodadas em turno único dentro de suas respectivas chaves.

Este novo formato visa aumentar a competitividade e garantir um calendário mais robusto aos participantes. Em caso de empate nesta etapa, não há decisão por pênaltis, prevalecendo a pontuação acumulada para definir quem avança ao mata-mata.