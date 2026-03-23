A Copa Verde 2026 se consolidou como uma das competições mais estratégicas do calendário nacional para clubes das regiões Norte, Centro-Oeste e do estado do Espírito Santo. O torneio oferece ao campeão uma vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil de 2027, o que representa um salto técnico e financeiro significativo para as equipes participantes.

Como funciona o sistema de disputa da competição?

O regulamento da Copa Verde segue tradicionalmente o sistema de eliminatórias simples (mata-mata). Nas fases iniciais, os confrontos são decididos em jogo único, com o mando de campo definido pelo ranking da CBF. A partir das quartas de final, as equipes se enfrentam em partidas de ida e volta, mantendo a emoção até a grande decisão.

Quais clubes garantem vaga e como se classificam?

Ao todo, 24 clubes participam do torneio. As vagas são distribuídas com base no desempenho nos campeonatos estaduais e na posição das federações no Ranking Nacional de Federações (RNF). Entre os protagonistas históricos que costumam figurar na disputa, destacam-se equipes como Paysandu, Goiás, Cuiabá e Vila Nova.

O impacto da vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil

Além do troféu regional, o grande atrativo da Copa Verde 2026 é a economia de calendário e o aporte financeiro. Ao entrar diretamente na terceira fase da copa nacional, o clube vencedor garante uma cota de premiação milionária, sem precisar disputar as duas primeiras fases eliminatórias, o que aumenta as chances de avançar às oitavas de final.

Abrangência: Clubes do Norte, Centro-Oeste e Espírito Santo.

Clubes do Norte, Centro-Oeste e Espírito Santo. Premiação Principal: Vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.

Vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027. Modelo de Jogo: Eliminatórias em jogo único e partidas de ida e volta.

De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o torneio também visa promover a sustentabilidade e a integração regional, mantendo-se como um pilar fundamental para o desenvolvimento do futebol fora do eixo tradicional do Sudeste e Sul do país.